Analisis mendalam mengenai enam alasan psikologis mengapa sistem penjara sering gagal mengubah perilaku narapidana menjadi warga negara yang produktif pasca pembebasan.

Penjara sering dipandang sebagai tempat untuk menghukum seseorang atas tindakan kriminal yang telah dilakukan sekaligus memberikan kesempatan agar orang tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perilaku yang sama. Secara ideal, hukuman penjara bukan hanya bertujuan membatasi kebebasan seseorang, tetapi juga membantu memperbaiki perilaku agar ia dapat kembali menjalani kehidupan sosial dengan lebih baik. Namun, realitanya tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut.

Tidak sedikit orang yang keluar dari penjara justru kembali melakukan tindakan kriminal. Sebagian mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, sementara yang lain kembali terlibat dalam lingkungan dan kebiasaan yang dahulu berkontribusi terhadap perilaku kriminal mereka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa penjara yang dirancang untuk memberikan efek jera terkadang tidak berhasil mengubah perilaku seseorang?

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Dari sudut pandang psikologi, perubahan perilaku manusia tidak sesederhana memberikan hukuman atas tindakan yang dianggap salah. Perilaku terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, kondisi emosional, pola pikir, dan berbagai faktor lainnya. Menghentikan seseorang dari melakukan tindakan tertentu selama berada di balik jeruji besi juga tidak otomatis membuat pola pikir dan kebiasaan yang mendasari tindakan tersebut berubah.

Seseorang mungkin berhenti melakukan kejahatan karena tidak memiliki kesempatan, bukan karena telah memahami dampak perilakunya atau mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berbeda. Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam alasan mengapa penjara sering gagal mengubah perilaku seseorang menurut perspektif psikologi.

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Fokus Hukuman pada Tindakan Visual Saja

Salah satu alasan utama penjara tidak selalu berhasil mengubah perilaku adalah karena hukuman sering kali berfokus pada tindakan yang terlihat, bukan faktor psikologis yang menyebabkan tindakan tersebut muncul. Dalam psikologi perilaku, hukuman dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan seseorang mengulangi perilaku tertentu. Namun, mengurangi suatu perilaku tidak selalu sama dengan menghilangkan penyebab yang mendasarinya.

Misalnya, seseorang dipenjara karena melakukan pencurian. Selama menjalani hukuman, ia tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi tindakan tersebut karena kebebasannya dibatasi. Apakah perilaku tersebut berkaitan dengan ketergantungan terhadap zat tertentu? Apakah ia memiliki kesulitan mengendalikan impuls? Apakah ia tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan dan tindakan kriminal? Apakah terdapat tekanan ekonomi, masalah psikologis, atau pola pengambilan keputusan yang bermasalah?

Jika faktor-faktor tersebut tidak ditangani, hukuman penjara mungkin hanya menghentikan perilaku untuk sementara waktu. Ketika seseorang kembali ke lingkungan masyarakat, masalah yang sebelumnya berkontribusi terhadap perilaku kriminal bisa muncul kembali.

Keterbatasan Teori Operant Conditioning Skinner

Dalam teori pembelajaran perilaku, konsep operant conditioning yang dikembangkan B. F. Skinner menjelaskan bahwa konsekuensi suatu tindakan dapat memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali. Hukuman dapat menekan perilaku tertentu, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai kondisi, termasuk konsistensi konsekuensi, konteks, dan adanya pembelajaran perilaku alternatif.

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Artinya, seseorang tidak cukup hanya diberi tahu bahwa tindakannya salah. Ia juga perlu mempelajari cara berpikir dan bertindak yang lebih adaptif. Sebagai contoh, individu yang memiliki masalah pengendalian kemarahan membutuhkan lebih dari sekadar hukuman atas tindakan kekerasan. Ia mungkin memerlukan pelatihan regulasi emosi, kemampuan menyelesaikan konflik, dan keterampilan menghadapi situasi yang memicu agresivitas.

Apa yang dapat dipelajari dari hal ini? Perubahan perilaku membutuhkan pemahaman terhadap penyebab perilaku itu sendiri. Hukuman mungkin diperlukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, tetapi rehabilitasi membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Jika tujuan akhirnya adalah mengurangi pengulangan tindakan kriminal, sistem pemasyarakatan perlu memberikan kesempatan bagi individu untuk mempelajari keterampilan baru, memahami pola perilakunya, dan membangun cara hidup yang lebih sehat.

Pengaruh Lingkungan Sosial yang Kuat

Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dan pemeliharaan perilaku manusia. Seseorang tidak hidup dalam ruang psikologis yang terpisah dari lingkungan sekitarnya. Cara berpikir, kebiasaan, respons emosional, dan cara memperlakukan orang lain dapat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang berlangsung setiap hari.

Meskipun penjara bertujuan mengurangi tindakan kriminal, lingkungan penjara yang tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan kondisi yang justru memperkuat perilaku agresif, manipulatif, atau antisosial. Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kecenderungan mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain. Hal ini berarti bahwa isolasi sosial yang tidak diikuti dengan intervensi psikologis yang tepat justru dapat menjebak individu dalam siklus perilaku negatif yang sama.