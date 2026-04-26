6.075 Jamaah Calon Haji Berangkat dari Embarkasi Surabaya

Proses keberangkatan jamaah calon haji dari Embarkasi Surabaya terus berjalan lancar dan sesuai rencana. Hingga hari keenam operasional haji tahun 2026, sebanyak 6.075 jamaah calon haji , atau sekitar 14 persen dari total kuota Embarkasi Surabaya , telah diberangkatkan menuju Tanah Suci secara bertahap.

Informasi ini disampaikan oleh As’adul Anam, Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya. Beliau menyatakan bahwa seluruh tahapan keberangkatan berjalan dengan baik dan tepat waktu, menunjukkan persiapan yang matang dan koordinasi yang efektif dari seluruh pihak terkait. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran PPIH Embarkasi Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah calon haji.

Secara kumulatif hingga tanggal 25 Mei 2025, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 5.315 orang yang terbagi dalam 14 kloter. Pada tanggal 26 Mei 2025, terdapat penambahan keberangkatan sebanyak 760 orang yang berasal dari dua kloter. Kloter 15 dan 16, yang terdiri dari jamaah calon haji dari Kabupaten dan Kota Malang, serta Kabupaten Pasuruan, masing-masing berjumlah 380 orang. Dengan penambahan ini, total kumulatif jamaah yang telah diberangkatkan hingga hari ini menjadi 6.075 orang.

Setiap kloter terdiri dari 376 jamaah calon haji dan empat petugas pendamping, yaitu satu orang Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), satu orang Tim Pembimbing Haji Indonesia (TPIHI), dan dua orang Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Kehadiran petugas pendamping ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan ibadah haji para jamaah. PPIH terus berupaya untuk mengoptimalkan setiap tahapan pelayanan, mulai dari kedatangan di asrama hingga keberangkatan, demi memberikan kenyamanan dan keselamatan maksimal kepada seluruh jamaah calon haji.

Data menunjukkan bahwa dari jumlah jamaah calon haji yang telah diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya pada musim haji 2026, terdapat 2.921 jamaah laki-laki dan 3.154 jamaah perempuan. Embarkasi Surabaya sendiri bertanggung jawab melayani keberangkatan 43.977 jamaah calon haji pada musim haji tahun ini, yang terdiri dari 43.513 jamaah dan 464 petugas kloter, terbagi dalam 116 kloter.

Sebagai salah satu embarkasi tersibuk di Indonesia, Embarkasi Surabaya tidak hanya melayani keberangkatan jamaah dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, tetapi juga dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan peran strategis Embarkasi Surabaya dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kabar baiknya, hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai jamaah calon haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia, baik di embarkasi maupun selama proses pemberangkatan.

As’adul Anam, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, menegaskan bahwa PPIH akan terus memantau kondisi kesehatan jamaah dan memberikan pelayanan terbaik selama mereka berada di embarkasi dan dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tahun ini diharapkan dapat memberikan pengalaman ibadah yang lancar, nyaman, dan bermakna bagi seluruh jamaah calon haji





