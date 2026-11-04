58 Warga Indonesia Jadi Korban Perdagangan Manusia ke Rusia Sebagai Tentara Bayaran

Polisi menangani 58 korban WNI yang ditipu menjadi tentara bayaran di Rusia dengan janji gaji besar. Kasus ini mengungkap ancaman TPPO dan konsekuensi hukum kehilangan kewarganegaraan bagi pelaku.

Puluhan warga negara Indonesia telah terjebak dalam jaringan kejahatan perdagangan manusia yang mengarah ke Rusia dengan dalih pekerjaan sebagai tentara bayaran. Brigadir Jenderal (Pol) Nurul Azizah, Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO, mengkonfirmasi bahwa hingga Senin (2/11/2026), pihak kepolisian tengah menangani lima laporan kasus berbeda. Dari kelima laporan tersebut, total tercatat 58 korban warga negara Indonesia yang menjadi sasaran sindikasi ini.

Mekanisme penipuan yang digunakan para pelaku sangat terstruktur dan menipu. Di awal proses perekrutan, tersangka menyebarkan informasi lowongan kerja yang menggiurkan melalui berbagai platform media sosial. Mereka menonjolkan tawaran gaji yang jauh di atas rata-rata untuk menarik minat calon korban tanpa menyertakan kontrak kerja yang jelas atau jaminan keselamatan kerja yang pasti. Para korban umumnya dijanjikan penghasilan fantastis yang tidak realistis bagi pekerja lokal, sehingga mudah terpancing untuk meninggalkan Indonesia.

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Rincian Kasus dan Identifikasi Tersangka

Kasus-kasus ini ditindak tegas oleh satuan kepolisian tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Dari keseluruhan jaringan kejahatan yang dibongkar, otoritas kepolisian mengidentifikasi sebanyak 11 tersangka. Antara tersangka tersebut, terdapat tiga orang yang merupakan warga negara asing asal Rusia dan Ukraina, yang berperan dalam organisasi operasional di lokasi tujuan. Para tersangka ini dituduh memfasilitasi perjalanan dan perekrutan korban dengan modus penipuan sistematis.

Kewarganegaraan dan Ancaman Hukum bagi WNI

Keterlibatan warga negara Indonesia dalam dinas militer negara asing membawa konsekuensi hukum yang sangat serius dan akhir hayat. Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas terkait hal ini. Mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraannya jika masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin khusus dari Presiden Republik Indonesia.

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Ketentuan kehilangan kewarganegaraan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang ketat. Proses ini tertuang dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU No 12/2006 yang lebih lanjut dirinci dalam Peraturan Pemerintah No 2/2007 serta Peraturan Pemerintah No 21/2022. Berdasarkan PP No 21/2022, kehilangan kewarganegaraan baru terjadi setelah ada permohonan resmi dari yang bersangkutan atau laporan dari pihak lain yang telah diteliti kebenarannya oleh Menteri Hukum dan HAM.

Motivasi Psikologis dan Bisnis Miliaran Dolar

D Nicky Fahrizal, peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menjelaskan bahwa motivasi perekrutan tidak hanya sebatas uang. Faktor psikologis juga berperan besar, terutama pada kalangan muda yang memiliki kecenderungan untuk bertempur namun merasa bosan dengan penugasan rutin. Bagi kelompok ini, tawaran untuk bergabung dalam organisasi militer swasta menawarkan sensasi dan tujuan baru yang sering kali tidak sehat secara mentalitas.

Bisnis penyediaan tentara bayaran telah berkembang sejak era Yunani kuno dan kini bernilai miliaran dolar AS per tahun. Pada abad ke-21, nilai bisnis ini diperkirakan mencapai 224 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 3.493 triliun setiap tahunnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Rusia menjadi pusat markas perusahaan penyedia jasa militer swasta yang mempekerjakan jasa mereka untuk mengamankan lokasi penambangan hingga intervensi politik.

Standar Internasional dan Ancaman Nonmiliter

Standar internasional mengenai tentara bayaran telah ditetapkan dengan jelas dalam Konvensi Geneva dan Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tentara Bayaran. Mereka didefinisikan sebagai setiap orang asing yang mendapat bayaran untuk berperang atau menyandang senjata untuk negara lain. Apabila tertangkap dalam konflik, mereka tidak berhak mendapatkan status tawanan perang sesuai hukum internasional. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan dan tanpa perlindungan hukum negara.

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Pemerintah Indonesia terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan wilayah dan kondusivitas keadaan nasional. Ancaman nonmiliter yang berpotensi terjadi di Indonesia sering kali melibatkan isu-isu yang diembuskan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan geopolitik. Masyarakat diminta berhati-hati dalam menyikapi informasi di media digital, mengingat potensi keterlibatan ahli teknologi atau pasukan bayaran asing yang memanfaatkan teknologi digital untuk memengaruhi stabilitas negara.