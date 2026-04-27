53 Balita Korban Kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta, Polisi Tetapkan 13 Tersangka

Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap 53 balita di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi perhatian serius. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dan penyelidikan masih berlangsung. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Kasus kekerasan terhadap balita di Daycare Little Aresha , Kota Yogyakarta , telah menggemparkan publik dan memicu keprihatinan mendalam. Sedikitnya 53 balita dilaporkan menjadi korban penganiayaan fisik dan penelantaran yang diduga telah berlangsung selama lebih dari satu tahun.

Pengungkapan kasus ini menyoroti urgensi pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, mengungkapkan bahwa laporan mengenai daycare bermasalah sebenarnya terjadi setiap tahunnya. Banyak dari lembaga-lembaga tersebut yang beroperasi tanpa izin operasional yang jelas. Izin ini sangat krusial bagi orang tua karena menjadi indikator adanya sistem pengawasan yang terstruktur dan bertanggung jawab.

Tanpa izin, orang tua sulit untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak mereka saat berada di tempat penitipan. Investigasi lebih lanjut mengungkap keterlibatan seorang dosen aktif dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai penasihat yayasan daycare tersebut. Pihak UGM telah mengonfirmasi informasi ini kepada Kompas TV, namun dengan tegas menyatakan bahwa universitas tidak memiliki hubungan operasional atau relasi langsung dengan yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta. Pernyataan ini penting untuk memisahkan tanggung jawab institusi pendidikan dari tindakan individu yang terlibat dalam kasus kekerasan.

Aparat kepolisian telah bergerak cepat dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Namun, polisi tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersangka dan korban masih dapat bertambah seiring dengan perkembangan penyelidikan. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menduga adanya unsur pembiaran dalam kasus ini, yang memungkinkan kekerasan berlangsung begitu lama dan menimpa sejumlah besar anak. Pembiaran ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, atau kombinasi dari keduanya.

Menanggapi kasus ini, Komisi VIII DPR RI berencana untuk segera memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tujuan pemanggilan ini adalah untuk mempertanyakan langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan dan mencari solusi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pertanyaan utama yang akan diajukan adalah mengenai efektivitas sistem perizinan, mekanisme pengawasan terhadap daycare, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan.

Selain itu, Komisi VIII juga akan membahas perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih daycare yang terpercaya dan memiliki izin operasional yang jelas. Kasus Daycare Little Aresha menjadi alarm bagi semua pihak untuk lebih serius memperhatikan perlindungan anak dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan efektif.

