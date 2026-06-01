52 Narapidana Dapat Remisi Beragam, Empat Kasus Korupsi Termasuk dalam Daftar

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat mengumumkan pemberian remisi kepada 52 narapidana dengan rincian pengurangan hukuman bervariasi; empat di antaranya terkait kasus korupsi, dan hanya beberapa yang langsung bebas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat mengumumkan bahwa 52 narapidana telah menerima berbagai jenis remisi pada bulan Juni 2026. Rincian pemberian remisi menunjukkan bahwa enam narapidana masing‑masing memperoleh pengurangan masa hukuman selama 15 hari, dua puluh empat narapidana mendapatkan satu bulan, sembilan narapidana memperoleh satu bulan lima belas hari, dan tiga belas narapidana lainnya menerima pengurangan dua bulan.

Empat di antara 52 narapidana tersebut merupakan pelaku kasus korupsi, namun identitas serta besaran remisi yang mereka peroleh tidak dipublikasikan secara detail. Remisi diberikan setelah para narapidana memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menunjukkan perilaku baik selama periode remisi serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana sejak penahanan. Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali, menegaskan bahwa syarat-syarat ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana, dengan catatan bahwa untuk kejahatan umum minimum masa tahanan harus telah terpenuhi.

Remisi yang diberikan tidak sekaligus menjadikan semua narapidana bebas. Hanya sebagian kecil yang langsung dibebaskan setelah masa hukuman mereka dipangkas, sementara sisanya harus tetap menjalani sisa hukuman yang tersisa. Penetapan remisi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memotivasi perubahan perilaku positif di dalam lembaga pemasyarakatan dan mempercepat reintegrasi sosial narapidana. Selama masa remisi, narapidana diharapkan dapat mengikuti program pembinaan, pelatihan keterampilan, serta kegiatan keagamaan yang mendukung proses rehabilitasi.

Berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia sedang mengimplementasikan kebijakan serupa pada hari‑hari besar keagamaan, seperti Waisak, Nyepi, Idul Fitri, dan Natal. Contohnya, di Lapas Karawang dua narapidana Buddha menerima remisi khusus Waisak 2026 sebagai penghargaan atas perilaku baik, sementara di Bali lebih dari seribu narapidana diberikan remisi Nyepi, termasuk dua orang yang langsung bebas. Di Manokwari, usulan remisi Idul Fitri 2026 mencakup 93 narapidana, dan di Tarakan sebanyak 79 narapidana menerima remisi Natal 2025.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan insentif bagi perubahan sikap, tetapi juga berkontribusi pada penghematan anggaran negara lewat pengurangan waktu penahanan. Dengan semakin luasnya penerapan remisi berbasis perilaku baik, diharapkan tingkat recidivism dapat menurun dan keamanan publik meningkat secara berkelanjutan





