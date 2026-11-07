500 Anak Down Syndrome Ikuti Walk for Down Syndrome di Kuningan Jakarta

Sebanyak 500 anak Down Syndrome dan keluarga berpartisipasi dalam acara Walk for Down Syndrome Awareness di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menumbuhkan penerimaan sosial dan menghapus stigma isolasi.

Sebanyak 500 anak penyandang Down Syndrome beserta orang tua dan pejabat kementerian berkumpul di area Car Free Day Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (1/11/2026). Acara bertema Together Against Loneliness ini diselenggarakan oleh PT Mitra Blessindo Perkasa (MBP) bekerja sama dengan Perhimpunan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome ( POTADS). Kegiatan tersebut berfungsi sebagai wadah interaksi sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Mekanisme Kegiatan dan Inisiatif MBP

PT Mitra Blessindo Perkasa (MBP) bersama POTADS menginisiasi Walk for Down Syndrome Awareness untuk menciptakan ruang aman bagi penyandang Down Syndrome. Kegiatan ini dirancang agar para peserta dapat menunjukkan kemampuan mereka sekaligus merasakan penerimaan langsung dari lingkungan sekitar. Melalui event ini, masyarakat diajak memahami bahwa kesempatan untuk berinteraksi dan terlibat dalam kehidupan sosial merupakan hak mutlak setiap anak tanpa terkecuali.

Also read Tersingkir dari Korea Open 2026, Mutiara Petik Pelajaran dari Debutnya di Super 500

Direktur PT MBP, Ferry Hariyadi, hadir bersama tim perusahaan untuk berinteraksi secara langsung dengan para peserta yang datang. Kehadirannya di lokasi acara menjadi simbol dukungan korporasi terhadap inklusi sosial dan pemberdayaan komunitas berkebutuhan khusus. PT MBP juga menyediakan fasilitas tambahan berupa photobooth gratis yang diinisiasi oleh merek Cotton Clinic dan Fit-U untuk mendukung suasana keceriaan.

Perspektif Ferry Hariyadi dan Dukungan Sosial

Ferry Hariyadi mengungkapkan bahwa momen di area photobooth menjadi pengalaman paling membekas bagi dirinya selama pelaksanaan acara. Ia sengaja mengeluarkan berbagai gaya lucu saat mengajak anak-anak berfoto untuk mencairkan suasana dan membuat mereka merasa nyaman. Respons positif dari anak-anak yang tertawa serta senyum orang tua mereka memberikan kepuasan tersendiri bagi sang direktur PT MBP.

Advertisement

Selain berinteraksi di area photobooth, Ferry juga berlari bersama Azril Haikal Nawawi, seorang anak berusia delapan tahun yang tergabung dalam Special Olympics Indonesia (SOIna) Bogor. Ferry turut menyaksikan keterampilan sejumlah anak yang mampu membuat kopi di lokasi kegiatan. Pertemuan ini memberikan gambaran nyata bahwa anak dengan Down Syndrome memiliki minat, kemampuan, dan potensi yang dapat terus dikembangkan.

Posisi POTADS dan Tantangan Stigma

Ketua Umum POTADS, Eliza Octavianti Rogi, menjelaskan bahwa tema Together Against Loneliness dipilih untuk mengangkat isu kesepian dan keterasingan yang masih dialami sebagian anak penyandang Down Syndrome. Menurut Eliza, stigma negatif serta kurangnya keterlibatan dalam lingkungan sosial menyebabkan anak-anak tersebut belum selalu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di tengah masyarakat.

Eliza Octavianti Rogi menyatakan bahwa masih banyak anak dengan Down Syndrome yang menghadapi stigma dan pengabaian. Ada pula kasus di mana mereka mengalami penolakan langsung dari lingkungan sekitar. Melalui kegiatan Walk for Down Syndrome Awareness, POTADS mengajak masyarakat secara luas untuk merangkul anak-anak dan keluarga mereka agar merasa diterima dan tidak sendirian dalam perjalanan hidup mereka.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kegiatan ini tidak hanya diisi dengan aktivitas berjalan bersama, tetapi juga menampilkan berbagai penampilan seni serta pameran karya dan produk komunitas. Peserta dan pengunjung dapat menikmati atmosfer inklusif yang menunjukkan kontribusi nyata dari penyandang Down Syndrome. Kehadiran pejabat pemerintah menunjukkan komitmen negara dalam mendukung program inklusi sosial ini.

Advertisement

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, MPH. Kehadiran beliau didampingi oleh Ibu Fatma Saifullah Yusuf, pendamping Menteri Sosial, menandai dukungan institusional terhadap acara ini. Langkah selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan ini ke tingkat komunitas yang lebih luas.