50 Tahun Kemitraan Airbus-Indonesia: Dari Produksi hingga MRO

Airbus dan Indonesia merayakan 50 tahun kerja sama yang mencakup produksi pesawat, pengembangan MRO, dan komitmen memperkuat industri dirgantara nasional. Wawancara dengan Country Representative Airbus mengungkap tonggak penting seperti CN-235 dan prospek ke depan.

Setengah abad sudah kerja sama antara Indonesia dan Airbus , raksasa manufaktur pesawat terbang asal Eropa, terjalin erat. Dimulai pada 1976 saat PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mendapatkan lisensi untuk memproduksi pesawat taktis NC212i dan helikopter NBO-105, kemitraan ini terus berkembang pesat.

Hingga kini, PT DI masih memproduksi dan mengekspor CN-235 serta NC212i, produk unggulan hasil kolaborasi. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi bagian dari rantai pasok global Airbus, di mana hampir setiap pesawat komersial Airbus di dunia mengandung komponen buatan dalam negeri. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada tahun ini kedua pihak kembali menandatangani perjanjian untuk mengembangkan industri dirgantara nasional, terutama di sektor perawatan, perbaikan, dan perombakan pesawat (MRO). Kesepakatan ini sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2022-2045.

Airbus tidak hanya berkontribusi di sektor sipil, tetapi juga militer. Indonesia mengoperasikan lebih dari 220 pesawat komersial Airbus, termasuk tipe A320, A330, dan A350, serta lebih dari 150 helikopter baik sipil maupun militer. Dalam wawancara eksklusif, Country Representative Airbus untuk Indonesia, José Corcía, menyebut bahwa pengembangan bersama CN-235 menjadi tonggak penting. Proyek ini tidak hanya menunjukkan kemampuan desain dan produksi, tetapi juga sertifikasi dan pengelolaan pesawat secara utuh.

"Tidak banyak perusahaan di dunia yang memiliki kapabilitas seperti ini," ujarnya. Kolaborasi ini menjadi fondasi bagi kapasitas teknik PT DI yang hingga kini terus memodifikasi dan mengembangkan varian terbaru armada. Corcía menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai mitra strategis dalam rantai pasok global, terutama di bidang struktur rangka pesawat. Ke depan, Airbus berkomitmen memperkuat ekosistem kedirgantaraan Indonesia melalui transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Dengan lebih dari 215 pesawat komersial masih dalam status pengiriman tertunda, pasar Indonesia dinilai sangat potensial. Selain itu, kerja sama MRO dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) menjadi kunci untuk memastikan perawatan pesawat bertipe A320, A330, dan A350 berstandar global. Corcía optimistis bahwa hubungan yang sudah terjalin setengah abad ini akan terus berlanjut, membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

"Kemitraan masa lalu adalah fondasi untuk masa depan yang lebih cemerlang," pungkasnya. Dengan dukungan pemerintah dan industri, Indonesia berpeluang menjadi hub dirgantara utama di Asia Pasifik





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Airbus Indonesia Kerjasama Kedirgantaraan MRO 50 Tahun

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