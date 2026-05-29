50 Pemain Terbaik Eropa 2025-26: Siapa yang Masuk Daftar?

Para penulis dan editor dari seluruh Eropa telah memberikan suara mereka untuk menentukan 50 pemain terbaik di benua ini. Dari pemain muda yang berbakat hingga pemain veteran yang masih bermain dengan baik, daftar ini mencakup berbagai kategori pemain. Mari kita lihat siapa saja yang masuk daftar!

Musim sepak bola Eropa hampir berakhir. Tinggal satu pertandingan lagi yang tersisa-final Liga Champions , di mana Arsenal dan Paris Saint-Germain bersiap untuk bertarung di Budapest pada hari Sabtu.

Kedua tim memasuki pertandingan ini setelah berhasil meraih gelar juara liga domestik masing-masing; PSG bertekad mempertahankan gelar yang mereka raih untuk pertama kalinya musim lalu, sementara The Gunners berupaya meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Kedua finalis ini memiliki sejumlah pemain yang mencatatkan musim yang mengesankan, dengan beberapa pemain terbaik di benua ini siap bertarung di Hongaria. Namun, mereka bukanlah satu-satunya tim atau individu yang tampil gemilang sepanjang musim 2025-26.

Bayern Munich dan Inter meraih gelar ganda domestik di Jerman dan Italia, masing-masing, sementara Barcelona berhasil mengalahkan tantangan Real Madrid di La Liga. Ada juga kisah-kisah yang seperti dongeng, di mana Como dan Real Betis, di antara tim lainnya, berhasil lolos ke Liga Champions untuk musim depan, sementara Lens dan Real Sociedad mengakhiri puasa gelar yang panjang dengan memenangkan kompetisi piala. Namun, siapa saja individu yang paling menonjol di tengah kesuksesan tim-tim ini?

Para penulis dan editordari seluruh Eropa telah memberikan suara mereka - berikut adalah 50 besar berdasarkan proses tersebut:Pemain Muda Terbaik Liga Premier, Nico O'Reilly, telah bertransformasi dari seorang pemain akademi Manchester City yang kurang dikenal menjadi calon pemain inti Timnas Inggris di Piala Dunia dalam waktu 18 bulan, setelah mendapat kepercayaan dari Pep Guardiola-sesuatu yang jarang diberikan kepada pemain muda lainnya selama bertahun-tahun. Sebagai bek dengan jumlah gol terbanyak di liga utama Inggris, O'Reilly mencetak sembilan gol di semua kompetisi - termasuk dua gol yang membawa timnya menjuarai final Carabao Cup - sekaligus memberikan assist.

Pemain berusia 21 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu bek kiri paling andal dan dinamis di divisi tersebut, sementara ia juga menunjukkan keserbagunaannya dengan tampil gemilang di lini tengah selama musim dingin sebagai petunjuk tentang di mana masa depannya kelak akan berada. Jika kepindahan Victor Osimhen ke Galatasaray dengan status pinjaman untuk musim 2024-25 sempat mengejutkan, maka keputusannya untuk menetap secara permanen di Istanbul 12 bulan kemudian mungkin jauh lebih mengejutkan lagi mengingat banyaknya minat dari klub lain terhadap jasanya.

Striker asal Nigeria ini tetap mencetak gol dengan mudah, dengan 22 golnya di semua kompetisi membantu Gala mempertahankan gelar juara Super Lig mereka. Osimhen memang mengalami awal yang agak lambat di liga domestik kali ini, tetapi sejak Desember, ia hanya gagal mencetak gol dalam tiga penampilannya di liga. Mantan pemain favorit Napoli ini juga memainkan peran penting dalam membawa raksasa Turki tersebut mencapai babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2014.

Sebuah langkah transfer yang benar-benar klasik dari Bayern Munich; juara Bundesliga itu tak membuang waktu untuk mengamankan penandatanganan kapten Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, begitu kontraknya berakhir musim panas lalu, dan bek asal Jerman itu pun beradaptasi dengan cukup mudah di Allianz Arena. Tah telah membentuk kemitraan bek tengah yang kokoh bersama Dayot Upamecano, dan meskipun para pemain Bayern di lini depan lebih sering menjadi sorotan, gelar ganda yang diraih tim asuhan Vincent Kompany tidak akan mungkin tercapai tanpa soliditas pertahanan yang dibantu ciptakan oleh Tah.

Serie A memiliki sejarah yang kaya dalam hal kiper-kiper kelas atas, dan Mile Svilar tampaknya akan menjadi bintang baru di bawah mistar gawang sepak bola Italia. Kiper Roma ini mencatatkan 18 clean sheet saat tim asuhan Gian Piero Gasperini memastikan lolos ke Liga Champions musim depan dengan finis di posisi ketiga.

Svilar hanya kebobolan 31 gol dalam 38 penampilannya di liga sekaligus mencatatkan persentase penyelamatan terbaik (77,5%) di kasta tertinggi Italia, yang membuatnya meraih penghargaan Kiper Terbaik pada acara penghargaan akhir musim Serie A.Para penggemar Tottenham belum banyak memiliki alasan untuk tersenyum sepanjang musim yang suram di London Utara, namun penampilan bek pinjaman Luka Vuskovic bersama Hamburg setidaknya memberikan secercah harapan untuk masa depan. Pemain berusia 19 tahun itu tampil luar biasa saat tim yang baru promosi itu berhasil menjauh dari zona degradasi, dan Vuskovic pun mendapat penghargaan atas penampilannya dengan masuk ke dalam Tim Terbaik Bundesliga.

Tidak hanya tampil dominan sebagai bek tengah, Vuskovic juga membuktikan reputasinya sebagai pencetak gol produktif dengan mencetak enam gol, yang merupakan jumlah terbanyak di antara para bek di liga utama Jerman





