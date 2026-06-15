5 Sahabat Nabi Muhammad SAW yang Tersohor sebagai Konglomerat dan Dermawan

Artikel ini mengulas profil lima sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal kaya raya sekaligus sangat dermawan. Kekayaan mereka yang diperoleh secara halal tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga didistribusikan untuk dakwah dan jaminan sosial. Kehidupan mereka menjadi contoh bahwa harta bisa menjadi instrumen ibadah yangBernilai tinggi bila diimbangi dengan sikap mulia dan kepedulian terhadap orang lain.

Dalam sejarah perkembangan Islam, kepemilikan harta kekayaan bukanlah sesuatu yang dilarang. Selama aset tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan didistribusikan untuk kemaslahatan umat, kekayaan justru bisa menjelma menjadi instrumen ibadah yangbernilai sangat tinggi.

Sejarah mencatat, sejumlah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW berhasil membuktikan diri sebagai konglomerat besar pada zamannya. Melalui strategi bisnis yang ulung, mereka mengumpulkan kekayaan yang jika dikonversi ke nilai mata uang modern saat ini bisa mencapai angka triliunan rupiah. Menariknya, gurita bisnis dan tumpukan aset tersebut tidak membuat mereka jemawa. Para sahabat ini justru dikenal sangat dermawan dan rajin melakukan skema investasi akhirat dengan menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk pendanaan dakwah hingga jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan riset sejarah Islam dan kompilasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), berikut adalah lima sahabat Nabi yang paling kaya sekaligus berjiwa dermawan. Pertama, Abdurrahman ibn 'Awf menempati posisi puncak sebagai sahabat Nabi terkaya. Ia termasuk generasi awal yang memeluk Islam (As-Sabiqun al-Awwalun) dan dikenal sebagai pengusaha genius dengan kemampuan memutar modal yang sangat cepat. Ketika wafat, kekayaannya ditaksir mencapai 3.200.000 Dinar.

Menurut kitab Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir, aset riilnya mencakup 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor kambing. Kedermawanannya terlihat saat ia mewasiatkan masing-masing 400 Dinar untuk 100 orang veteran Perang Badar yang masih hidup, termasuk Khalifah Utsman ibn 'Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Kedua, Az-Zubayr ibn al-'Awwam, sepupu Rasulullah, merupakan pengusaha properti dan lahan yang sangat sukses.

Berdasarkan catatan Shahih Bukhari, kekayaan yang ditinggalkannya senilai 57.600.000 Dirham, sebagian besar berupa aset tidak bergerak seperti tanah di Ghabah (barat laut Madinah), 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Bashrah, serta masing-masing satu rumah di Kufah dan Mesir. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar sepertiga hartanya dibagikan kepada cucu-cucunya. Ketiga, Utsman ibn 'Affan, menantu Rasulullah yang kelak menjadi Khalifah ketiga, adalah konglomerat di sektor perdagangan kain dan logistik.

Kekayaannya saat wafat mencapai sekitar Rp 2,53 triliun, dengan komposisi 30 juta Dirham uang tunai, dana kas 150.000 Dinar, sedekah 200.000 Dinar, dan 1.000 ekor unta. Aksi sosial yang terkenal adalah membeli sumur milik Yahudi di Madinah untuk diwakafkan gratis kepada umat Muslim yang menginginkan air bersih. Keempat, Thalhah ibn 'Ubaydillah, pebisnis sukses dari kaum Quraisy yang bergerak di pertanian dan perdagangan komoditas, memiliki kekayaan bersih sekitar Rp 542,1 miliar, termasuk 2.200.000 Dirham dan 200.000 Dinar.

Ia lebih memilih aset likuid dibanding tanah dan dikenal sangat murah hati, sehingga mendapat julukan Thalhah Al-Fayyadh. Kelima, Sa'ad ibn Abi Waqqash, paman Nabi dari pihak ibu, dikenal sebagai panglima perang dan pebisnis ulung yang jujur, ulet, serta memiliki jaringan luas sejak muda di Makkah. Sebagian besar keuntungannya digunakan untuk mendanai logistik pasukan Muslim dan membantu fakir miskin. Meski kaya, ia tetap bersahaja dan mengedepankan integritas dalam bisnisnya.

Warisan para sahabat ini menggambarkan bagaimana kekayaan dapat menjadi alat untuk kebaikan sosial dan kepentingan umat





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