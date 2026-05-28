5 Rempah-Rempah yang Bisa Menurunkan Kolesterol Secara Alami

Kolesterol tinggi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi dan berisiko memicu berbagai penyakit serius. Namun, ada beberapa rempah-rempah yang terbukti efektif menurunkan kolesterol secara alami.

Kolesterol tinggi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi dan berisiko memicu berbagai penyakit serius. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung , stroke, hingga gangguan ginjal.

Faktor genetik dan pola hidup sangat memengaruhi jumlah kolesterol yang dihasilkan oleh hati. Jika kadar kolesterol terlalu tinggi, dapat terjadi penyumbatan pembuluh darah yang berpotensi menyebabkan serangan jantung atau stroke. Selain menggunakan obat-obatan medis, kadar kolesterol juga bisa diturunkan secara alami dengan mengonsumsi rempah-rempah tertentu. Beberapa jenis tanaman, seperti kunyit dan rosemary, diketahui memiliki kandungan yang membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil.

Berikut rempah-rempah yang terbukti efektif menurunkan kolesterol secara alami seperti dilansir dari Medical News Today. Bawang putih mengandung senyawa allicin yang memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan. Allicin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah. Cara mengonsumsi bawang putih untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menambahkannya ke dalam masakan, seperti sup, tumisan, atau sambal.

Bunda juga bisa mengonsumsi bawang putih mentah tapi pastikan untuk mengunyahnya dengan baik agar allicin dapat dilepaskan. Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat. Kurkumin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah. Cara mengonsumsi kunyit untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menambahkannya ke dalam masakan, seperti kari, sambal, atau jus.

Jahe mengandung senyawa gingerol yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Gingerol dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah. Dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis tahun 2018, peneliti mengamati 12 uji coba. Penelitian menunjukkan bahwa jahe dosis rendah, kurang dari 2 gram per hari, memiliki efek yang baik dalam menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol LDL.

Meski demikian, mereka juga mencatat bahwa penelitian tambahan yang lebih berkualitas diperlukan untuk membuktikan sepenuhnya efektivitasnya dalam menurunkan kolesterol tinggi. Cara mengonsumsi jahe untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menambahkannya ke dalam masakan, seperti sup, tumisan, atau minuman. Kayu manis mengandung senyawa polifenol yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Polifenol dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL).

Cara mengonsumsi kayu manis untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menambahkannya ke dalam masakan, seperti teh atau smoothies. Daun mint mengandung senyawa mentol yang memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan. Mentol dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah. Cara mengonsumsi daun mint untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menambahkannya ke dalam masakan.

Bunda juga bisa mengonsumsi daun mint dalam bentuk suplemen. Rosemary mungkin juga memiliki beberapa efek positif pada kadar kolesterol Bunda. Rosemary sering dianjurkan sebagai rempah penurun kolesterol. Menurut penelitian sebelumnya pada tahun 2014, orang yang mengonsumsi 2, 5, atau 10 gram bubuk rosemary setiap hari mengalami penurunan kadar kolesterol total.

Mereka berpendapat ramuan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kondisi kronis lainnya. Meski demikian, penelitian tersebut hanya menggunakan ukuran sampel yang kecil sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang lebih kuat. Cuka apel mengandung asam asetat yang memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan. Asam asetat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah.

Cara mengonsumsi cuka apel untuk menurunkan kolesterol adalah dengan mencampurkan 1-2 sendok makan cuka apel ke dalam 200 ml air. Minum campuran ini 2 kali sehari. Perlu diingat bahwa mengonsumsi rempah-rempah untuk menurunkan kolesterol hanya efektif jika dilakukan secara rutin. Selain itu, Bunda juga perlu menerapkan pola hidup sehat lainnya, seperti mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok.

Dengan mengonsumsi rempah-rempah secara rutin dan menerapkan pola hidup sehat, Anda dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Jangan lupa dengan dokter sebelum mengonsumsi rempah-rempah untuk menurunkan kolesterol dalam bentuk suplemen





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kolesterol Rempah-Rempah Kesehatan Penyakit Jantung Stroke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daging Sapi Vs Daging Kambing, Mana yang Lebih Tinggi Kolesterol?Daging kambing dan sapi sama-sama populer, namun daging kambing lebih sehat dan mengandung kolesterol sedikit lebih rendah.

Read more »

Ayu Ting Ting Bersyukur Masih Bisa Berkurban di Iduladha Tahun Ini, Doanya Bisa Berangkat HajiBagi Ayu, Iduladha bukan hanya soal tradisi tahunan, tetapi juga menjadi pengingat atas keberkahan yang masih ia rasakan bersama orang-orang terdekat

Read more »

10 Makanan untuk Menurunkan Kolesterol setelah Makan Daging KurbanBerikut makanan untuk menurunkan kolesterol seperti oatmeal, ikan berlemak, alpukat, hingga teh hijau yang baik dikonsumsi setelah makan daging kurban saat Iduladha.

Read more »

Kebijakan Populis BBM Subsidi Bisa Bisa jadi Problem Fiskal NegaraKeputusan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia merupakan kebijakan populis yang hanya efektif dalam

Read more »