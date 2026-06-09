5 Pemain Timnas Portugal yang Diyakini Bakal Membantu Cristiano Ronaldo Mengangkat Trofi Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni mendatang. Timnas Portugal, dengan skuad yang tampak lebih mewah dan kompetitif, diharapkan dapat membantu Cristiano Ronaldo meraih gelar Piala Dunia pertamanya. Berikut lima pemain penting Portugal yang dapat menjadi kunci kemenangan di turnamen ini.

BOLASPORT. COM - Ada lima pemain Timnas Portugal yang diyakini bakal menjadi kunci dalam membantu Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia 2026 . Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni mendatang.

Dari sekian banyak kontestan, Timnas Portugal termasuk salah satu tim yang paling menyedot perhatian. Skuad Selecao das Quinas saat ini tampak jauh lebih mewah, kompetitif, dan menjanjikan ketimbang dalam beberapa edisi terakhir. Kedalaman skuad di berbagai posisi diyakini bakal memperbesar peluang Cristiano Ronaldo untuk meraih gelar Piala Dunia pertama sepanjang kariernya. Bagi Ronaldo, ajang ini dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk melengkapi lemari trofinya.

Di usianya yang kini telah menginjak 41 tahun, waktu bermain di level tertinggi tentu tidak lagi ideal. Beruntung bagi megabintang Al Nassr tersebut, namanya telah dipastikan masuk dalam daftar 26 pemain skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026. Berikut lima pemain penting Portugal yang siap membantu Cristiano Ronaldo menjuarai Piala Dunia 2026





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