Lima rekomendasi body serum dengan SPF tinggi untuk melindungi kulit dari sinar UV dan mencerahkan tampilan kulit. Temukan produk terbaik untuk rutinitas harian Anda.

Banyak orang mengira penggunaan lotion tubuh saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan kulit dari paparan sinar matahari. Namun, realitasnya berbeda bagi mereka yang sering berkendara, berjalan kaki, atau menghabiskan waktu di luar ruangan. Bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan leher yang terpapar langsung dapat mengalami kulit belang, tampak kusam, hingga muncul noda gelap akibat paparan sinar UV. Oleh karena itu, menggunakan produk yang memiliki perlindungan terhadap sinar UV menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan estetika kulit.

Strategi Perlindungan UV dengan Body Serum

Menggunakan body serum yang mengandung Sun Protection Factor (SPF) adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan perlindungan sekaligus perawatan kulit. Produk ini tidak hanya memberikan kelembapan, tetapi juga dilengkapi dengan formula khusus untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Dalam artikel ini, kami akan mengulas lima rekomendasi body serum dari merek ternama yang menggabungkan perlindungan matahari dengan bahan pencerah kulit. Informasi ini didasarkan pada sumber dari socialla.com, astronauts.id, femaledaily.com, dan scarlettofficial.id.

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Vaseline Gluta-Hya Serum Burst Lotion Review

Vaseline Gluta-Hya Serum Burst Lotion SPF 50 PA+++ hadir sebagai jawaban bagi Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan dan khawatir kulit semakin kusam. Produk ini memiliki SPF 50 PA+++ untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Formulasinya menggabungkan GlutaGlow dan Hyaluron untuk membantu mencerahkan tampilan kulit sekaligus mempertahankan kelembapannya. Niacinamide turut melengkapi komposisi untuk membantu merawat warna kulit yang tidak merata.

Yang menarik dari body serum ini adalah teknologi Serum Burst yang membuat teksturnya terasa ringan dengan sensasi berubah menjadi tetesan air ketika diratakan. Produk ini bisa digunakan pada pagi hari setelah mandi, terutama di bagian tubuh yang sering terpapar matahari. Meskipun memiliki SPF 50, pengaplikasian ulang tetap diperlukan ketika Anda beraktivitas di luar ruangan. Vaseline Gluta-Hya Serum Burst Lotion tersedia dalam ukuran 200 ml dengan kisaran harga Rp79.000 hingga Rp87.500.

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NIVEA Super C+ Vitamin Body Serum Review

Kulit tubuh yang sering terpapar matahari bukan hanya berisiko mengalami kulit terbakar, tetapi juga bisa terlihat kusam dan warnanya kurang merata. NIVEA Super C+ Vitamin Body Serum SPF 50 PA+++ menggabungkan perlindungan sinar matahari dengan perawatan kulit yang berfokus pada kecerahan. Produk ini menggunakan Triple Bright Power berupa vitamin C, niacinamide, dan glutathione. Vitamin C membantu merawat tampilan kulit kusam, niacinamide membantu memperbaiki tampilan warna kulit tidak merata, sedangkan glutathione melengkapi formula perawatannya.

SPF 50 PA+++ memberikan perlindungan terhadap sinar UVA dan UVB bagi pengguna. Bagi Anda yang kurang nyaman menggunakan body sunscreen dengan tekstur berat, NIVEA body serum menawarkan tekstur yang ringan, cepat meresap, dan tidak lengket. Produk ini dapat diaplikasikan secara merata pada kulit tubuh sebelum beraktivitas pada pagi atau siang hari. Tersedia dalam ukuran 70 ml dan 170 ml dengan kisaran harga Rp33.800 hingga Rp94.000.

Citra Body Serum SPF 30 dengan Superfruit BIO-AHA

Kulit tangan yang terlihat lebih gelap dibandingkan bagian tubuh lain bisa menjadi tanda bahwa area tersebut sering terpapar matahari tanpa perlindungan memadai. Citra Body Serum SPF 30 PA++ menghadirkan perlindungan UVA dan UVB sekaligus perawatan untuk kulit kusam. Formulasinya menggunakan Superfruit BIO-AHA yang dipadukan dengan niacinamide, vitamin C, dan GAP. Kombinasi tersebut mendukung perawatan kulit agar tampak lebih cerah dan terawat.

Produk ini juga dilengkapi formula perlindungan terhadap polusi. Citra menggunakan teknologi micro-emulsion yang membuat teksturnya lebih mudah meresap dan tidak lengket. Ada pula cooling sensation yang memberikan sensasi segar ketika diaplikasikan. Aromanya memadukan ekstrak semangka dan anggur sehingga memiliki karakter wangi buah. Gunakan secara merata ke seluruh tubuh sebelum beraktivitas. Produk ini tersedia dalam ukuran 180 ml dengan kisaran harga Rp18.900 hingga Rp29.550.

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Grace and Glow Brightening Sun Body Serum SPF 30

Jika Anda ingin melindungi kulit tubuh sekaligus merawat warna kulit yang tidak merata, Grace and Glow Brightening Sun Body Serum SPF 30 PA+++ bisa menjadi rekomendasi terbaik. Body serum ini memiliki formula yang menggabungkan perlindungan UV dan bahan pencerah. Produk ini mengandung alpha arbutin yang membantu menyamarkan tampilan noda gelap dan membuat warna kulit terlihat lebih merata. Ada juga ekstrak bearberry yang digunakan dalam formula perawatan kulit untuk membantu mencerahkan tampilan kulit.

Perlindungan SPF 30 PA+++ melengkapi formulanya untuk membantu menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Produk ini memiliki tekstur body serum yang ringan dan mudah menyerap sehingga bisa digunakan sebelum mengenakan pakaian untuk beraktivitas. Kandungan shea butter, squalane, dan sodium hyaluronate turut membantu menjaga kelembapan kulit. Varian ini juga memiliki aroma Black Opium. Tersedia dalam ukuran 100 ml dengan kisaran harga Rp38.400 hingga Rp48.300.

Scarlett Superfood Body Serum untuk Kulit Kering

Kulit tubuh yang terasa kering dan terlihat kusam membutuhkan perawatan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan matahari, tetapi juga hidrasi mendalam. Scarlett Superfood Body Serum SPF 30 PA++ dirancang khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Produk ini memberikan perlindungan SPF 30 PA++ yang memadai untuk penggunaan sehari-hari. Formula superfood yang dikandungnya membantu menyegarkan dan merawat kulit dari dalam.

Produk ini sangat direkomendasikan bagi Anda yang memiliki kulit kering atau sering merasa ketegangan pada kulit setelah terpapar udara dingin atau panas. Dengan penggunaan rutin, Scarlett Superfood Body Serum dapat membantu mengembalikan kesehatan alami kulit tubuh. Pastikan untuk mengaplikasikan produk secara merata sebelum beraktivitas di luar ruangan untuk hasil yang optimal. Harga produk ini sangat terjangkau sehingga dapat menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit harian tanpa membebani anggaran.