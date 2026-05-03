5 Bagian Pohon Pisang yang Bisa Diolah Jadi Masakan Lezat Selain Buahnya

Ternyata, hampir seluruh bagian pohon pisang bisa diolah menjadi hidangan lezat. Dari jantung pisang, batang pisang, kulit pisang, hingga daun pisang, semuanya memiliki manfaat dan kelezatan tersendiri. Simak daftar lengkapnya di sini!

Di balik buahnya yang populer, ternyata hampir seluruh bagian dari tanaman pisang bisa diolah menjadi hidangan yang super lezat! Berikut adalah lima bagian dari pohon pisang yang bisa kamu olah menjadi masakan selain buahnya yang sudah matang.

Yuk, simak daftarnya! Jantung pisang adalah bunga dari pohon pisang yang berwarna ungu tua. Di Indonesia, bagian ini sering dijadikan lodeh atau urap. Namun di luar negeri, jantung pisang mulai populer sebagai pengganti daging bagi vegetarian karena teksturnya yang berserat setelah dimasak.

Jangan salah sangka, bukan kulit batang bagian luar yang keras ya! Bagian yang bisa dimakan adalah batang bagian tengah yang berwarna putih dan renyah. Berbeda dengan pisang matang yang manis, pisang yang masih hijau atau muda memiliki tekstur yang mirip kentang karena kandungan patinya yang tinggi. Ilustrasi kulit pisang.

Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi kulit pisang sebenarnya bisa dimakan! Kulit pisang mengandung banyak vitamin B6, B12, dan magnesium. Salah satu cara memanfaatkannya adalah dengan membuat keripik atau menambahkannya ke dalam smoothie. Selain itu, daun pisang juga memiliki peran penting dalam dunia kuliner.

Meskipun tidak dikunyah langsung, daun pisang memberikan aroma dan rasa khas pada makanan yang dibungkusnya. Daun pisang mengandung polifenol, yaitu antioksidan alami yang akan meresap ke dalam makanan saat dipanaskan. Membungkus makanan dengan daun pisang tidak hanya memberikan aroma wangi yang khas, tapi juga menambah nilai kesehatan pada masakan tersebut. Jadi, kalau di rumah kamu ada pohon pisang yang baru saja ditebang, jangan langsung dibuang ya!

Pohon pisang memiliki banyak bagian yang berguna dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Dari jantung pisang, batang pisang, kulit pisang, hingga daun pisang, semuanya bisa dimanfaatkan dengan kreatif. Selain itu, pisang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Dengan memanfaatkan seluruh bagian pohon pisang, kita tidak hanya bisa menikmati makanan yang lezat, tetapi juga mendukung pola hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pohon Pisang Jantung Pisang Kulit Pisang Daun Pisang Resep Masakan

