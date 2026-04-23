49 Kode Redeem FC Mobile Terbaru: Klaim Hadiah Spesial di Event 23 April 2026!

Dapatkan 49 kode redeem FC Mobile terbaru yang dirilis pada 23 April 2026. Tukarkan kode untuk mendapatkan pemain, token, dan kartu eksklusif. Event ini menggantikan Dreamchaser Champion League dan menawarkan berbagai hadiah menarik.

Para pemain FC Mobile kini memiliki kesempatan emas untuk memperkaya tim mereka dengan beragam hadiah menarik melalui 49 kode redeem terbaru yang dirilis pada 23 April 2026.

Pembaruan ini menandai dimulainya event baru yang menggantikan Dreamchaser Champion League, menawarkan pengalaman bermain yang lebih segar dan kompetitif. Event ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemain-pemain berkualitas tinggi, tetapi juga memungkinkan pemain untuk mengoptimalkan koleksi kartu mereka melalui sistem pertukaran yang baru ditingkatkan. Saksikan langsung pertandingan seru antara Real Salt Lake melawan Inter Miami CF di FCM TV dan jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan item pemain MLS eksklusif dengan menukarkan kode MLSKICKOFF.

Kode ini akan membuka akses ke pemain dengan rating 112-114 OVR, memberikan peningkatan signifikan pada kekuatan tim Anda. Selain itu, sistem pertukaran yang baru memungkinkan pemain untuk mengorbankan token dan kartu lawas yang tidak terpakai, mengubahnya menjadi aset yang lebih berharga. Dengan menukarkan 4.500 token, Anda dapat memperoleh kartu dengan rating OVR 117, sementara pemain yang aktif berpartisipasi dalam Liga akan berhak mendapatkan kartu CDM Keane OVR 117 secara gratis.

Klaim Keane 117 dapat dilakukan melalui Toko >Pertukaran >Pertukaran Liga >Keane dengan menukarkan 40 ribu token liga. Event ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan pilihan kepada pemain dalam membangun tim impian mereka. Lebih lanjut, event ini juga memperkenalkan cara baru untuk mendapatkan Shards, komponen penting untuk merekrut pemain bintang. Shards dapat diperoleh melalui partisipasi dalam event aktif yang sedang berlangsung, serta melalui proses peleburan kartu yang tidak lagi dibutuhkan.

Kunjungi menu Home >Rekrutan >Rekrut Bintang untuk memanfaatkan kesempatan ini. Sistem ini memungkinkan pemain untuk secara strategis mengelola koleksi kartu mereka, mengubah kartu yang kurang berguna menjadi sumber daya berharga untuk mendapatkan pemain-pemain yang lebih diinginkan. Pastikan ID pengguna Anda telah terhubung dengan benar ke akun FC Mobile Anda sebelum menukarkan kode redeem. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hadiah yang Anda klaim masuk ke akun yang tepat.

Setelah berhasil menukarkan kode, sistem akan secara otomatis menyimpan riwayat akun Anda, memudahkan Anda untuk melacak hadiah yang telah Anda terima. Untuk kenyamanan Anda, sistem juga menyediakan fitur 'klik tombol merah' yang memungkinkan Anda untuk tetap masuk ke akun Anda tanpa perlu melakukan login ulang. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti kuis-kuis menarik yang diselenggarakan dalam event ini, karena kuis-kuis tersebut seringkali menawarkan hadiah-hadiah eksklusif yang tidak tersedia di tempat lain.

Event ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para pemain FC Mobile untuk meningkatkan kualitas tim mereka, mengumpulkan kartu-kartu langka, dan menikmati pengalaman bermain yang lebih seru dan kompetitif. Secara keseluruhan, event 23 April 2026 ini menghadirkan serangkaian fitur dan hadiah yang dirancang untuk memuaskan para penggemar FC Mobile.

Mulai dari kode redeem yang memberikan akses ke pemain-pemain berkualitas tinggi, sistem pertukaran yang ditingkatkan yang memungkinkan pemain untuk mengoptimalkan koleksi kartu mereka, hingga kesempatan untuk mendapatkan Shards dan berpartisipasi dalam kuis-kuis menarik, event ini menawarkan sesuatu untuk semua orang. Pembaruan ini juga menunjukkan komitmen EA Sports untuk terus mengembangkan dan meningkatkan FC Mobile, memberikan pengalaman bermain yang lebih baik dan lebih menarik bagi para pemain.

Jangan lupa untuk selalu memeriksa pengumuman resmi dari FC Mobile untuk mendapatkan informasi terbaru tentang event ini dan event-event mendatang. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengumpulkan hadiah dan membangun tim impian Anda. Dengan strategi yang tepat dan sedikit keberuntungan, Anda dapat menjadi pemain FC Mobile yang paling dominan. Event ini bukan hanya tentang mengumpulkan kartu-kartu langka, tetapi juga tentang membangun komunitas dan bersaing dengan pemain lain dari seluruh dunia.

Bergabunglah dengan jutaan pemain FC Mobile lainnya dan nikmati pengalaman bermain yang tak terlupakan. Ingatlah untuk selalu bermain secara sportif dan menghormati lawan Anda. Selamat bermain dan semoga berhasil





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Mobile Kode Redeem Event Hadiah Kartu Pemain

United States Latest News, United States Headlines

