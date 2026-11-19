Universitas Terbuka melaksanakan 482 kegiatan pengabdian masyarakat di 63 desa dan 277 UMKM. Rektor Ali Muktiyanto menekankan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan program UT.

Universitas Terbuka (UT) secara konsisten meningkatkan peran strategisnya dalam pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat. Selama periode 2026, institusi pendidikan tinggi tersebut telah sukses menyelenggarakan 482 kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Program-program ini menjangkau 63 desa binaan serta 277 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah di Indonesia.

Capaian Program PkM UT di Lapangan

Rangkaian aktivitas pengabdian ini secara resmi dipaparkan dalam Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SENMASTER) yang juga menampilkan Gelar Hasil PkM 2026. Acara penting tersebut digelar di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Tangerang Selatan, pada hari Kamis, 19 November 2026. Angka-angka pencapaian tersebut menandakan perluasan jangkauan UT dalam menyentuh lapisan masyarakat luas, baik di daerah pedesaan maupun pusat-pusat usaha kecil.

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Pendekatan Kolaboratif dengan Masyarakat

Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, menegaskan bahwa peran perguruan tinggi harus menghasilkan dampak nyata dan terukur bagi kehidupan masyarakat sekitar. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan program-program UT tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang erat dan kolaborasi sinergis dengan berbagai pihak. Terutama, masyarakat itu sendiri sebagai penerima manfaat utama dari seluruh program pengabdian yang dilaksanakan.

Ali Muktiyanto menyampaikan rasa syukurna atas tradisi yang terus dirawat oleh kampusnya. Tradisi tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa keberadaan Universitas Terbuka adalah untuk masyarakat. Hal ini berarti, setiap inisiatif yang diluncurkan harus memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah binaan.

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Kritik terhadap Isolasi Institusi Pendidikan

Rektor UT ini juga menekankan pentingnya integrasi antara institusi pendidikan dengan kebutuhan sosial. Beliau menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak mungkin berkembang dan berdiri kokoh tanpa adanya dukungan dari masyarakat. according to his view, UT tidak bisa hidup, tidak bisa kokoh, dan tidak bisa tegak tanpa kerja sama serta kolaborasi aktif dengan masyarakat.

Pernyataan ini menyoroti filosofi dasar bahwa keabsahan dan keberlanjutan sebuah institusi pendidikan tinggi bergantung pada kontribusi nyata yang diberikan kepada publik. Tanpa adanya kolaborasi yang solid, sebuah universitas akan kehilangan relevansi dan daya dukung sosialnya di tengah masyarakat.

Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan UMKM

Penjangkauan terhadap 277 UMKM menunjukkan fokus UT dalam memberdayakan pelaku usaha kecil. Program ini tidak hanya terbatas pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas dan akses pasar. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan melalui dukungan teknologi dan manajemen yang efektif.

Sementara itu, kunjungan ke 63 desa binaan menunjukkan komitmen UT dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah terpencil dan pusat kota. Melalui 482 kegiatan yang terdokumentasi, terlihat adanya upaya sistematis untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna ke tingkat akar rumput.

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Visi Jangka Panjang Universitas Terbuka

Kegiatan seperti SENMASTER 2026 bukan hanya ajang pajangan hasil karya, tetapi juga wadah evaluasi dan rencana strategis ke depan. Dengan mempertahankan tradisi kolaboratif, Universitas Terbuka berusaha memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat berkelanjutan. Ini menjadi fondasi penting bagi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan terbuka di Indonesia.