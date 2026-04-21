445 Calon Haji Kloter Pertama Asal Kota Bekasi Mulai Masuk Embarkasi Jakarta-Bekasi

Sebanyak 445 calon haji kloter pertama asal Kota Bekasi tiba di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan karantina sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi.

Suasana khidmat menyelimuti Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi pada Selasa pagi, 21 April 2026, seiring dengan tibanya rombongan calon jemaah haji kloter pertama yang berasal dari Kota Bekasi. Sebanyak 445 orang calon haji tiba dengan tertib pada pukul 07.00 WIB untuk memulai proses karantina sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas penyelenggara ibadah haji, seluruh jemaah dalam kloter perdana ini dijadwalkan akan dilepas keberangkatannya dari embarkasi pada Rabu dini hari, tepatnya sekitar pukul 02.00 WIB, menuju bandara untuk menempuh perjalanan udara ke Arab Saudi. Setibanya di asrama, prosedur standar langsung diterapkan kepada seluruh calon haji tanpa terkecuali. Fokus utama dari prosedur ini adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kondisi fisik yang prima untuk menjalankan ibadah haji yang dikenal menguras tenaga. Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta-Bekasi, Sedya Dwisangka, menyatakan bahwa mayoritas jemaah dalam kondisi yang sangat baik dan siap untuk melakukan perjalanan jauh. Namun, tim medis tetap bersiaga penuh karena ditemukan dua orang calon haji yang mengalami masalah kesehatan berupa tekanan darah tinggi saat dilakukan pengecekan. Kedua jemaah tersebut kini berada dalam pemantauan intensif di klinik asrama untuk menjalani stabilisasi tensi agar kondisi mereka kembali normal sebelum jadwal keberangkatan tiba. Selain pemeriksaan fisik secara mendalam, pihak PPIH juga melakukan verifikasi ketat terkait status vaksinasi setiap calon haji, termasuk vaksinasi wajib seperti polio dan Covid-19. Bagi jemaah yang ditemukan belum melengkapi vaksinasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi, tim medis telah menyiapkan fasilitas di poliklinik untuk memberikan layanan suntikan vaksin susulan secara langsung. Hal ini dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan selama jemaah berada di luar negeri. Pihak otoritas kesehatan juga memberikan edukasi komprehensif mengenai kondisi geografis dan cuaca di Arab Saudi yang cenderung sangat panas, berdebu, serta memiliki tingkat kelembapan yang rendah. Edukasi mengenai kesehatan lingkungan di Arab Saudi dianggap sangat krusial bagi para jemaah, mengingat perbedaan suhu yang ekstrem dapat memengaruhi kondisi fisik para lansia atau individu dengan komorbid. Para calon haji dibekali dengan berbagai kiat praktis, seperti pentingnya menjaga asupan hidrasi dengan minum air secara rutin, penggunaan masker untuk menghindari paparan debu, serta menjaga stamina agar tidak kelelahan saat melakukan serangkaian ibadah inti. Seluruh rangkaian persiapan ini dirancang agar para calon haji dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Pihak penyelenggara terus berkoordinasi dengan seluruh lini guna meminimalisir kendala yang mungkin terjadi di lapangan hingga kloter pertama ini benar-benar berangkat meninggalkan tanah air





