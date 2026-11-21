Kenali empat varian masker wajah Mustika Ratu yang terjangkau mulai Rp13 ribuan. Temukan manfaat alami Mundisari, Kulit Kerang, Tomat, hingga Indah Warni.

Masker wajah dari Mustika Ratu menjadi pilihan praktis bagi Anda yang ingin merawat kulit di rumah dengan bahan-bahan alami. Produk ini tersedia dengan harga terjangkau sekitar Rp13 ribuan di Shopee Mall Mustika Ratu Official Shop.

Dalam passarnya, Mustika Ratu menawarkan empat varian utama yang berbeda, yaitu Mundisari, Kulit Kerang, Tomat, dan Indah Warni. Setiap varian dirancang untuk menargetkan kebutuhan kulit yang spesifik.

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Keempat varian tersebut memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda, mulai dari membantu mengangkat sel kulit mati hingga merawat kulit yang berjerawat secara efektif.

Mundisari dan Kulit Kerang

Varian Mundisari mengandung ekstrak kunyit yang berfungsi sebagai antioksidan sekaligus membantu mengangkat sel kulit mati. Cara pemakaiannya sangat mudah karena Anda cukup mengoleskan masker secara merata ke seluruh wajah lalu membilasnya dengan air bersih.

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Sementara itu, varian Kulit Kerang mengandung ekstrak kulit kerang dan ekstrak klabet untuk merawat kehalusan kulit. Produk ini juga membantu mencerahkan kulit kusam dan melembutkannya.

Formulanya diperkaya dengan ekstrak daun kemuning untuk hasil optimal. Cara pemakaiannya sedikit berbeda karena Anda harus mencampurkan bubuk peeling dengan air sari mawar putih secukupnya sebelum diaplikasikan ke wajah.

Tomat dan Indah Warni

Varian Tomat mengandung ekstrak tomat dan derivat vitamin C yang menawarkan manfaat sebagai antioksidan. Kombinasi ini membuat kulit tampak lebih segar dan sehat setelah digunakan.

Untuk menggunakannya, cukup oleskan masker secara merata ke seluruh wajah. Setelah itu, bilas menggunakan air hingga bersih untuk hasil yang maksimal.

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Terakhir, ada Mustika Ratu Krem Masker Jerawat Indah Warni yang ditujukan khusus untuk merawat kulit berjerawat. Produk ini mengandung ekstrak temulawak, daun kemuning, dan klabet.

Kandungannya menawarkan manfaat untuk merawat kulit berjerawat, melembutkan kulit, serta membantu mengecilkan tampilan pori-pori. Selain itu, masker Indah Warni juga mengandung bahan lain yang diklaim dapat membantu mengurangi kelebihan minyak pada wajah.