Polres Metro Jakarta Pusat siagakan 4.485 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di DPR, Monas, dan Disdik DKI Jakarta dengan pendekatan humanis.

Polisi Metro Jakarta Pusat telah menyiapkan 4.485 personel gabungan untuk mengamankan rencana unjuk rasa yang direncanakan berlangsung di tiga titik strategis di ibu kota, yaitu di sekitar gedung DPR, kawasan Monumen Nasional, dan kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jumlah besar personel ini menunjukkan kesiapan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum selama massa menyampaikan aspirasi politik dan sosial.

Penugasan 2.181 Personel di Kawasan Monas

Dari total kekuatan yang disiagakan, sebanyak 2.181 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan khusus untuk mengamankan kawasan Monumen Nasional atau Monas. Fokus penempatan personel di lokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerumunan massa di titik paling ikonik tersebut tetap terkendali dan tidak mengganggu aktivitas publik di sekitarnya.

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Amaran Humanis bagi Seluruh Personel Pengamanan

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Ronny Lumban Gaol menegaskan bahwa seluruh anggota yang bertugas harus mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada setiap peserta unjuk rasa. Instruksi ini dikeluarkan secara tegas untuk memastikan bahwa interaksi antara aparat dan masyarakat berlangsung dengan profesional dan menjauhi sifat konfrontatif.

Lebih lanjut, Ronny Lumban Gaol mengimbau agar setiap anggota satuan tugas menerapkan strategi persuasif dan tidak mudah terpancing emosi oleh provokasi kecil selama proses pengamanan berlangsung. Tindakan tegas hanya boleh diambil sebagai langkah terakhir, sedangkan prioritas utama adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya secara sah.

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Penjaminan Keamanan dan Ketertiban Publik

Tujuan utama dari dikerahkanya ribuan personel ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Keamanan publik menjadi prioritas utama kepolisian dalam merancang strategi pengamanan yang komprehensif untuk menghindari potensi kerusuhan atau pelanggaran hukum di ruang publik.

Kombes Pol. Ronny Lumban Gaol juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara petugas keamanan dan peserta demonstrasi untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu ketegangan. Strategi ini dirancang untuk membangun situasi yang stabil di mana massa dapat berekspresi tanpa mengganggu ketertiban umum dan keselamatan jiwa warga Jakarta lainnya.

Harapan Kelancaran Kegiatan di Jakarta Pusat

Kepolisian Metro Jakarta Pusat berharap seluruh peserta unjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi mereka secara damai, tertib, dan penuh dengan saling menghormati antarwarga. Kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat diharapkan dapat menjaga situasi agar kegiatan sosial politik tersebut berjalan dengan baik tanpa hambatan berarti.

Kombes Pol. Ronny Lumban Gaol mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Pusat demi kelancaran aktivitas sehari-hari. Penegakan hukum tetap akan dilakukan jika terjadi pelanggaran, namun pendekatan preventif dan dialogis tetap menjadi kunci utama dalam menangani kerumunan massa yang sedang melakukan demonstrasi.