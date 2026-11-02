361 Kg Sampah Ciliwung Bersih oleh Prudential Indonesia

Prudential Indonesia dan komunitas lokal berhasil mengumpulkan 361 kilogram sampah Sungai Ciliwung di Depok. Program ini juga menyertakan edukasi lingkungan bagi 50 siswa SMPN 34 Depok.

Tim relawan yang terlibat dalam operasi pembersihan bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Depok berhasil mengumpulkan total lebih dari 361 kilogram sampah. Jenis limbah yang berhasil diekstraksi dari badan sungai tersebut beragam, mulai dari tekstil, stirofoam, hingga berbagai kategori plastik dan karet. Aksi penanggulangan limbah padat ini merupakan bagian dari inisiatif bernama River Clean-Up yang menyasar titik-titik pencemaran kritis di area Depok.

Partisipasi Perusahaan dan Komunitas Lokal

Program pembersihan lingkungan ini melibatkan kolaborasi intensif antara karyawan serta tenaga pemasar PT Prudential Life Assurance atau yang dikenal sebagai Prudential Indonesia. Mereka bekerja berdampingan dengan dua organisasi masyarakat sipil aktif, yaitu komunitas Langit Biru Pertiwi dan Yayasan Ciliwung Lestari. Sinergi antara sektor swasta dan lembaga nirlaba ini bertujuan untuk menekan volume sampah yang masuk ke sistem drainase sungai utama tersebut.

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Setiap jenis sampah yang terkumpul segera dipilah berdasarkan kategori materialnya sebelum ditimbang secara akurat. Proses pemilahan ini menjadi langkah awal penting untuk menentukan metode pengelolaan limbah yang tepat dan berkelanjutan. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa tidak ada material berbahaya atau daur ulang yang terbuang sia-sia di lokasi penampungan sementara.

Edukasi Lingkungan Untuk Generasi Muda

Di luar aktivitas fisik pengumpulan sampah, kegiatan ini juga menyelenggarakan sesi edukasi yang menyasar 50 siswa dari SMP Negeri 34 Depok. Materi penyuluhan mencakup pengelolaan sampah yang benar, pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, serta literasi dasar keuangan bagi remaja. Sesi interaktif ini dirancang untuk membangun pemahaman jangka panjang tentang tanggung jawab individu terhadap kelestarian alam sekitar.

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Veritas Edukasi Lingkungan atau disingkat VEL menjadi pihak yang turut serta dalam merancang dan melaksanakan modul edukasi tersebut. Kehadiran VEL memastikan bahwa pesan-pesan lingkungan disampaikan dengan metode yang sesuai bagi psikologi anak muda. Fokus utama penyuluhan adalah mengubah persepsi bahwa pengelolaan limbah bukan sekadar beban, melainkan bagian dari gaya hidup sehat.

Perspektif Pendiri Tentang Perubahan Perilaku

Benedict Wermter sebagai pendiri VEL menekankan bahwa kesadaran masyarakat mengenai masalah sampah harus diiringi dengan perubahan kebiasaan sehari-hari. Menurutnya, kesadaran teoritis saja tidak akan cukup efektif tanpa adanya aksi nyata dalam rutinitas harian masyarakat. Ia mengajak para peserta untuk mulai melakukan langkah-langkah kecil namun berdampak signifikan terhadap ekosistem sungai.

Benedict Wermter mencontohkan bahwa langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi pencemaran secara drastis. Ia juga menyarankan masyarakat untuk mulai mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan perilaku ini diyakini sebagai kunci utama dalam menjaga kebersihan bantaran Sungai Ciliwung di masa depan.

Dampak nyata dari upaya kolektif ini terlihat dari penurunan volume limbah padat di area yang disasar. Keberhasilan pengumpulan 361 kilogram sampah menjadi indikator positif bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat memberikan hasil nyata. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa program edukasi di SMP Negeri 34 Depok terus berlanjut untuk menanamkan budaya hidup bersih.

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Kolaborasi antara Prudential Indonesia, Langit Biru Pertiwi, Yayasan Ciliwung Lestari, dan VEL ini menandakan pola baru dalam penanganan lingkungan. Model yang menggabungkan aksi fisik dengan pendidikan generasi muda terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan tradisional. Ke depan, strategi ini diharapkan dapat direplikasi di lokasi-lokasi lain yang mengalami masalah pencemaran serupa.