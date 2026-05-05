36 Saksi Diperiksa Terkait Kecelakaan KRL dan Argo Bromo, Penumpang Gugat PT KAI Rp 100 Miliar

Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek terus diselidiki dengan 36 saksi telah dimintai keterangan. Seorang penumpang mengajukan gugatan terhadap PT KAI senilai Rp 100 miliar untuk diserahkan kepada korban kecelakaan. Berita ini juga mencakup berbagai isu lain seperti reformasi Polri, kasus kriminal, dan perkembangan daerah.

Sebanyak 36 saksi telah diperiksa terkait kecelakaan tragis antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek. Hari ini, giliran pihak PT Vinfast yang dimintai keterangan.

Penumpang bernama Rolland E Potu mengajukan gugatan ganti rugi materiil senilai sekitar Rp 800 ribu, sesuai dengan harga tiket yang dibelinya, serta kompensasi immaterial sebesar Rp 100 miliar. Gugatan ini dipicu oleh respon yang dianggap lambat dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) setelah kejadian. Rolland menjelaskan bahwa ia baru menerima informasi pembatalan Kereta Argo Bromo Anggrek melalui SMS sekitar tiga jam setelah kecelakaan, dengan opsi pengembalian dana.

Ia menganggap ini sebagai titik awal gugatannya terhadap PT KAI Persero dan perusahaan induknya. Menurut Rolland, respon tersebut menunjukkan kurangnya penerapan prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Ia menekankan bahwa seharusnya PT KAI lebih mengutamakan penanganan pasca-kecelakaan dan memastikan kondisi penumpang terlebih dahulu, bukan langsung menawarkan pengembalian dana. Ia merasa hak-hak konsumen tidak dihargai dan terdapat kelalaian dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Lebih lanjut, Rolland mengungkapkan alasan di balik tuntutan kompensasi immaterial sebesar Rp 100 miliar kepada PT KAI. Ia menyatakan bahwa seluruh dana tersebut akan diserahkan kepada para korban yang meninggal dunia atau mengalami luka-luka akibat kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur pekan lalu. Selain menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 800 ribu, ia berharap kompensasi immaterial tersebut dapat memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga mereka. Di samping kasus kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo, beberapa isu lain juga menjadi sorotan.

Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan penghapusan kuota khusus dalam proses rekrutmen anggota Polri sebagai bagian dari perbaikan aspek manajerial. Aksi seorang perwira menengah Polri berpangkat AKBP yang terekam merokok sambil menyetir mobil juga menuai kritik publik. Motif utama para terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank berinisial MIP (37) terungkap dalam sidang lanjutan. Masyarakat Sorong, Papua Barat Daya, mengadakan diskusi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan Papua.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyoroti sikap mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, yang dinilai berpotensi menghambat jalannya sidang lanjutan kasus Chromebook. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa operasi pengawalan kapal komersial bersifat sementara dan tidak mengakhiri gencatan senjata yang berlaku.

Selain itu, Pemprov Sumut menyalurkan dana sebesar Rp 443 miliar melalui skema Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 dan pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi. 168 Premium Rent Car memperluas layanannya ke Banyuwangi dan berbagai kota di Jawa, serta menjangkau Sumatera dan Kalimantan. Informasi mengenai cara membasmi rumput liar menggunakan garam dan bahan rumahan juga dibagikan, lengkap dengan takaran dan urutan pencampuran. Puluhan ASN Kabupaten Gresik dilepas karena memasuki masa purna tugas





