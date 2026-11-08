3500 Pelari Ikuti Skybridge Run 2026 di Banyumas Dorong Wisata Olahraga

PT KAI Daop 5 Purwokerto sukses selenggarakan Skybridge Run 2026 di Banyumas dengan 3500 peserta untuk mendorong ekonomi lokal dan wisata olahraga.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto kembali membuktikan konsistensinya dalam menyelenggarakan event olahraga massal yang berdampak luas. Pada Minggu, 8 November 2026, lembaga ini sukses menggelar Skybridge Run 2026 di kompleks Menara Teratai Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh 3.500 peserta dari berbagai wilayah yang antusias berpartisipasi dalam lari jarak pendek maupun menengah.

Detail Teknikal Kontes Lari 5K dan 10K

Skema perlombaan dalam Skybridge Run 2026 dibagi menjadi dua kategori utama untuk mengakomodasi variasi tingkat kebugaran peserta. Para pelari dipertandingkan dalam lintasan 5 kilometer dan 10 kilometer dengan titik start dan finish yang sama di area kompleks Menara Teratai Purwokerto. Data pendaftaran menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kategori jarak pendek lebih tinggi.

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Dari total 3.500 peserta yang hadir, sebanyak 2.000 orang memutuskan untuk mengikuti tantangan 5 kilometer. Sementara itu, sisanya sebanyak 1.500 peserta memilih untuk menguji stamina mereka dalam kategori 10 kilometer. Pembagian kuota ini menunjukkan tren positif di mana mayoritas peserta adalah pelari rekreasi yang ingin menjaga kebugaran tubuh tanpa tekanan kompetisi berat.

Peningkatan Partisipasi dan Dukungan UMKM Lokal

Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, M As'ad Habibuddin, menyampaikan bahwa jumlah partisipan tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan Skybridge Run 2025, peserta yang mendaftar mencapai sekitar 3.300 orang. Kenaikan menjadi 3.500 peserta menandai pertumbuhan antusiasme masyarakat terhadap program olahraga yang digagas oleh perusahaan kereta api tersebut.

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Selain aspek kompetisi, event ini juga berfungsi sebagai wadah strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PT KAI Daop 5 Purwokerto melibatkan 10 UMKM binaan Kabupaten Banyumas dalam kegiatan ini. Keterlibatan tersebut bertujuan memberikan ruang promosi langsung bagi produk lokal serta memperluas pasar bagi pedagang kecil di tengah keramaian peserta lari.

Kontribusi Ekonomi Regional dan Budaya Hidup Sehat

Skorasi kegiatan lari ini melampaui batas sekadar hiburan atau olahraga semata. Penyelenggara menargetkan dampak ekonomi yang nyata bagi Kabupaten Banyumas. M As'ad Habibuddin berharap acara ini mampu menggerakkan sektor pariwisata, meningkatkan omzet UMKM, dan mendongkrak aktivitas ekonomi daerah lainnya seiring maraknya minat masyarakat terhadap gaya hidup berlari.

Keberlanjutan event ini juga terlihat dari riwayat penyelenggaraannya. Skybridge Run 2026 merupakan edisi ketiga setelah sebelumnya digelar pada tahun 2024 dan 2025. Konsistensi tahunan ini menjadi indikator bahwa program pengembangan wisata olahraga telah berhasil membangun loyalitas peserta dan kepercayaan publik terhadap inisiatif PT KAI.

Integrasi Keselamatan Transportasi Kereta Api

PT KAI Daop 5 Purwokerto juga memanfaatkan momentum ini untuk sosialisasi krusial di bidang keselamatan. Sebagai perusahaan transportasi rel, lembaga ini menyisipkan pesan-pesan penting mengenai kenyamanan dan keamanan perjalanan kereta api ke dalam alur acara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk para pelari dan pengguna media sosial, tentang pentingnya mematuhi protokol keselamatan transportasi massal.

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Peserta dan panitia diimbau untuk tetap mengedepankan prinsip keselamatan baik di dalam jalur lomba maupun saat berinteraksi di ruang publik. Integrasi pesan sosial ini menjadi ciri khas penyelenggaraan yang membedakan event korporat dari sekadar kompetisi lari biasa, sekaligus memperkuat citang KAI sebagai mitra masyarakat yang peduli pada keselamatan umum.