331 Formasi PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat 2026 Resmi Dibuka di SSCASN

Kementerian Sosial merekrut 331 PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat 2026. Pendaftaran telah ditutup, tes kompetensi dijadwalkan 6-15 November 2026 melalui portal SSCASN BKN.

Kementerian Sosial telah resmi membuka peluang karir bagi tenaga pendidik melalui Program PPPK Guru Agama Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Rekrutmen ini melibatkan 331 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tersebar di enam kelompok agama. Pendaftaran melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN Badan Kepegawaian Negara telah ditutup dan masuk ke tahap selanjutnya.

Jadwal Tes Kompetensi November 2026

Tahapan seleksi kompetensi utama untuk seluruh formasi yang tersedia dijadwalkan berlangsung secara serentak pada tanggal enam hingga lima belas November 2026. Calon peserta yang telah menyelesaikan proses pendaftaran wajib melakukan pengecekan rutin terhadap akun SSCASN masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan informasi terkini mengenai lokasi tempat ujian serta jadwal spesifik yang telah ditetapkan oleh panitia.

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Informasi mengenai rincian jadwal dan lokasi tes hanya dapat diakses melalui akun resmi masing-masing pelamar di platform BKN. Seluruh rangkaian proses seleksi PPPK Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat tahun 2026 ini dilakukan tanpa dipungut biaya. Peserta tidak dikenai biaya pendaftaran maupun biaya administrasi lainnya selama mengikuti tahapan seleksi yang berlangsung.

Detail Formasi dan Kualifikasi Pendidik

Berdasarkan Pengumuman Kementerian Sosial Nomor 3935/1/KP.01.01/10/2026, sebanyak 331 formasi PPPK ditargetkan untuk mengisi jabatan fungsional Guru Ahli Pertama bidang Agama dan Budi Pekerti. Unit penempatan para pendidik ini berada di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Alokasi terbesar ditujukan untuk Guru Agama Islam dan Budi Pekerti dengan jumlah 210 orang dari total formasi.

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Seleksi ini mencakup enam kelompok agama yang tersebar dalam berbagai alokasi formasi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap pelamar harus memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan instansi. Calon peserta juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai norma dan nilai-nilai keindonesiaan sebagai dasar pengamalan.

Persyaratan Khusus bagi Guru Agama Islam

Pelamar untuk jabatan Guru Agama Islam menghadapi standar kemampuan membaca Al-Qur'an yang lebih ketat dibandingkan kelompok agama lainnya. Kriteria mahir yang dimaksud meliputi kemampuan membaca dengan tartil, lancar, tidak terbata-bata, dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Syarat ini berlaku mutlak bagi setiap calon pendidik yang mendaftar pada formasi yang tersedia.

Bagi pelamar yang tidak sedang aktif mengajar di Sekolah Rakyat, terdapat persyaratan pengalaman mengajar minimal dua tahun secara akumulatif. Pengalaman ini harus relevan dengan jabatan yang dilamar dan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Surat izin mengikuti seleksi dari pihak yang berwenang juga harus dilampirkan pada saat pendaftaran.

Status Pendaftaran dan Peringatan Waspada

Periode pendaftaran PPPK Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat 2026 telah berakhir pada tanggal lima belas Oktober 2026. Dengan demikian, pada tanggal enam November 2026, seluruh proses administrasi telah ditutup dan beralih ke tahap ujian tertulis. Portal SSCASN BKN tidak lagi menerima pendaftaran baru untuk seleksi periode ini.

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Masyarakat dan calon peserta perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan panitia seleksi dengan menjanjikan kelulusan. Tidak ada jalur khusus atau pembayaran uang yang diperlukan untuk memuluskan proses seleksi. Informasi resmi mengenai hasil seleksi hanya dapat dipercaya jika bersumber dari portal SSCASN BKN serta situs resmi Kementerian Sosial.

Pelamar disarankan untuk selalu memantau pengumuman terbaru dari BKN dan Kemensos seiring dengan berlalunya waktu. Informasi pada portal SSCASN dapat berubah mengikuti tahapan seleksi yang sedang berlangsung. Kehadiran informasi yang akurat sangat penting bagi kelancaran proses administrasi dan teknis ujian bagi seluruh peserta.