Dewan Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Filipina (NDRRMC) melaporkan sekitar 33.596 keluarga atau 149.372 orang yang tersebar di Semenanjung Zamboanga, wilayah Davao, Soccsksargen, dan Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao terdampak bencana tersebut.

Sedikitnya, 32.000 warga Filipina mengungsi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,8 menghantam negara tersebut pada Senin (8/6/2026) pagi waktu setempat. Dewan Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Filipina (NDRRMC) melaporkan sekitar 33.596 keluarga atau 149.372 orang yang tersebar di Semenanjung Zamboanga, wilayah Davao, Soccsksargen, dan Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao terdampak bencana tersebut.

Sedikitnya 2.499 rumah mengalami kerusakan sebagian, dan 495 rusak total. Upaya pencarian korban, baik tewas, luka, maupun hilang, masih terus berlanjut. Hingga Rabu (10/6/2026), otoritas setempat mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 46 orang, sementara 630 lainnya mengalami luka. Selain korban tewas dan luka, jumlah yang dilaporkan hilang melonjak menjadi 17 orang





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Filipina Gempa Pengungsi Badan Gizi Nasional Jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat

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