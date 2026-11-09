304 Anggota Kongres AS Dukung Israel Tanpa Syarat Usai Pemilu Sela 2026

Dukungan AS ke Israel tetap kuat di Kongres: 304 senator dan anggota DPR terbuka mendukung tanpa syarat, meski Trump mengubah pola pasokan senjata.

Sebanyak 304 senator dan anggota DPR AS hasil pemilu sela 2026 secara terbuka menyatakan dukungan tanpa syarat kepada Israel, sementara 132 anggota lain mendukung dengan syarat tertentu. Data ini muncul di tengah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada malam sebelum pemungutan suara pemilu sela yang dinilai mengejutkan bagi Israel. Dukungan Kongres AS ke Israel dinilai tetap kokoh meski Trump menyampaikan kebijakan baru.

Hingga Minggu (8/11/2026), sebanyak 416 dari 435 anggota DPR AS dan 98 dari 100 senator AS telah diketahui identitasnya. Merujuk data Ballotpedia dan Associated Press (AP), pemilihan 19 anggota DPR, 2 senator, dan 2 gubernur belum diketahui hasilnya. Penghitungan suara pemungutan suara 3 November 2026 masih berlangsung, tetapi Demokrat dipastikan sudah memenangi pemilu sela tersebut.

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Perubahan Pasokan Senjata AS ke Israel

Trump mengumumkan perubahan pola pasokan senjata AS ke Israel pada Senin (2/11) malam, dari yang sebelumnya gratis menjadi penjualan. Dengan kebijakan itu, Israel tetap bisa memperoleh senjata AS asalkan membayar.

Dosen King's College London, Ahron Bergman, menilai pengumuman Trump jelas akan menambah beban Israel. Saat ini anggaran pertahanan Israel setara 7 persen produk domestik bruto, sehingga Israel harus menambah anggaran untuk membeli senjata yang selama ini diperoleh secara gratis melalui berbagai mekanisme anggaran AS.

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Pandangan Pejabat dan Tokoh Oposisi

Wakil Presiden AS JD Vance menyampaikan pernyataan yang juga mengejutkan Israel setelah hasil pemungutan suara diketahui pada Rabu (4/11). Vance menyebut Israel sebagai salah satu penyebab Partai Republik kalah telak, selain faktor ekonomi yang sedang sulit dan serangan AS-Israel ke Iran.

Tokoh oposisi Israel, Avigdor Lieberman, menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas perkembangan di AS. Lieberman menyatakan bahwa dukungan Trump kepada Netanyahu membuat Israel kehilangan hibah pertahanan sebesar 3,8 miliar dolar AS untuk 2027 saja.

Dampak Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Penghentian bantuan yang dinyatakan Trump kemungkinan besar tidak akan terjadi. Bantuan AS ke Israel dikucurkan berdasarkan nota kesepahaman 2016, dan perubahan atas nota tersebut membutuhkan persetujuan Kongres.

Undang-undang anggaran pertahanan AS 2027 juga memandatkan kerja sama erat pertahanan AS-Israel. Pasal-pasal dalam undang-undang itu dibuat rumit untuk diamendemen, sehingga dibutuhkan persetujuan setidaknya 66 persen anggota Kongres. Syarat tersebut dinilai nyaris mustahil dicapai dalam kondisi politik AS saat ini.