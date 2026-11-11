300 Sekolah Italia Dievakuasi Ancaman Bom Hoaks via Email

Ratusan sekolah di Italia dievakuasi akibat ancaman bom hoaks yang dikirim melalui email. Pemerintah menyebut ini bagian dari serangan siber terkoordinasi di Eropa yang menargetkan fasilitas publik.

Sedikitnya 300 sekolah di seluruh wilayah Italia melakukan evakuasi besar-besaran setelah menerima ancaman bom melalui pesan elektronik yang dianggap sebagai hoaks. Evakuasi masif ini terjadi pada Rabu, 11 November 2026, dan menjangkau berbagai wilayah di negara tersebut. Pemerintah Italia secara resmi mengonfirmasi bahwa insiden ini merupakan bagian dari rangkaian serangan siber yang menyasar fasilitas publik di benua Eropa.

Mekanisme Ancaman Siber Melalui Email

Para petugas kepolisian telah menyisir setiap ruangan di dalam gedung-gedung sekolah untuk memastikan tidak adanya perangkat berbahaya. Seorang siswa berkumpul di luar Sekolah Dasar A.B. Cairoli setelah gedung tersebut dikosongkan demi keamanan. Ancaman serupa juga dilaporkan diterima oleh sejumlah sekolah di Irlandia Utara melalui email pada hari yang sama.

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Namun, otoritas pendidikan di Irlandia Utara mengambil pendekatan berbeda dengan meminta sekolah-sekolah tetap beroperasi. Kepolisian setempat menilai ancaman tersebut tidak kredibel sehingga tidak diperlukan evakuasi. Berbeda dengan Italia, kebijakan evakuasi di negara tersebut diambil sebagai langkah pencegahan ketat. Polisi Roma mengonfirmasi bahwa aparat telah membuka penyelidikan formal terkait dugaan ancaman bom ini.

Identitas Pengirim dan Klaim Militerisasi

Berdasarkan salinan pesan yang ditinjau oleh Reuters, email ancaman tersebut ditandatangani oleh seseorang bernama Mikhail Andropov. Mikhail Andropov mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin dari kelompok Vilayat of Misoginistan. Klaim ini bukanlah pertama kalinya dilakukan oleh identitas yang sama dalam konteks terorisme siber di Eropa.

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Sebelumnya, nama pengirim yang sama telah mengklaim bertanggung jawab atas ancaman bom melalui email. Ancaman tersebut dikirim ke sejumlah ruang redaksi media di Irlandia dan Bulgaria pada Jumat, 6 November 2026. Tindakan berulang ini menunjukkan adanya pola komunikasi terkoordinasi dari pelaku yang menyamar sebagai pemimpin milisi fiktif atau ekstremis.

Posisi Kementerian Pendidikan dan Pertahanan

Menteri Pendidikan Italia, Giuseppe Valditara, menyatakan dengan tegas bahwa ancaman tersebut adalah hoaks. Ia juga memperkirakan bahwa jumlah sekolah yang terdampak masih akan bertambah seiring penyelidikan berlangsung. Valditara menekankan bahwa keputusan evakuasi diambil demi keselamatan jiwa siswa dan guru. Tindakan preventif ini diambil meskipun tidak ada bukti fisik keberadaan bom di lokasi.

Dampak Strategis dan Ketakutan Masyarakat

Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menyatakan bahwa rangkaian ancaman ini adalah bagian dari strategi yang semakin jelas. Ia menjelaskan kepada kantor berita Adnkronos bahwa tujuan utama pelaku adalah menyebarkan ketakutan. Strategi ini dirancang untuk menciptakan kecemasan yang meluas di tengah masyarakat sipil.

Kejadian di Roma dan kota-kota lain di Italia menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan adalah target strategis. Evakuasi 300 sekolah mengganggu kegiatan belajar mengajar secara signifikan. Polisi Italia kini tengah menyelidiki jaringan di balik pengiriman email massal tersebut. Analisis mendalam diperlukan untuk memutus rantai serangan siber yang mengancam stabilitas sosial di Eropa.