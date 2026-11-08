29.154 Siswa dan Mahasiswa Jakarta Raih Beasiswa KJP Plus dan KJMU 2026

Pemprov DKI Jakarta menetapkan 29.154 penerima baru KJP Plus dan KJMU tahun 2026 dengan total anggaran miliaran rupiah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan warga Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menetapkan sebanyak 29.154 penerima baru Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk tahun anggaran 2026. Keputusan ini menandai kelanjutan dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran melalui proses pendataan dan verifikasi yang ketat. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan bahwa bantuan ini diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Detail Penerima Baru KJP Plus Dan KJMU

Dari total 29.154 penerima baru yang ditetapkan, sebanyak 22.567 di antaranya adalah peserta didik yang lolos verifikasi KJP Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang III. Sisanya sebanyak 6.587 individu adalah mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima baru KJMU Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Proses verifikasi ini mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

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Kelompok peserta didik KJP Plus ini berasal dari 31.542 calon berusia 6 hingga 21 tahun yang berada dalam kelompok desil 1 sampai 5. Mereka sebelumnya belum mendaftar pada KJP Plus Tahap II Tahun 2026 dan mengikuti pendataan susulan. Data mereka kemudian dipadankan dengan Data Pokok Pendidikan dan Education Management Information System untuk memastikan kesesuaian informasi sebelum ditetapkan sebagai penerima.

Distribusi Anggaran Dan Komposisi Penerima

Program KJP Plus untuk 22.567 peserta didik tersebut didukung oleh total anggaran sebesar Rp47.982.120.000. Penyaluran ini mencakup 8.734 peserta didik SD, MI, atau SDLB, serta 7.896 siswa SMP, MTs, atau SMPLB. Komposisi lainnya meliputi 2.897 peserta didik SMA, MA, atau SMALB, 2.240 siswa SMK, dan 800 peserta didik SKB.

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Sementara itu, pendataan untuk KJMU berlangsung secara daring mandiri melalui situs web resmi antara 30 September hingga 11 Oktober 2026. Program ini menjangkau 6.587 mahasiswa baru dengan dukungan proyeksi anggaran sebesar Rp67.175.823.403. Jumlah tersebut terdiri atas 329 mahasiswa Diploma III, 485 mahasiswa Diploma IV, dan 5.773 mahasiswa program Sarjana.

Jadwal Penyaluran Dana Dan Langkah Selanjutnya

Penyaluran dana untuk KJP Plus Tahap II Tahun 2026 dan KJMU Tahun 2026 telah dimulai secara bertahap pada 6 November 2026. Langkah awal dalam proses ini adalah Bank Jakarta akan membuka rekening, mencetak buku tabungan, serta menerbitkan kartu ATM bagi para penerima baru. Tujuannya adalah agar proses administrasi berjalan tertib dan akuntabel bagi seluruh warga Jakarta.

Bank Jakarta selanjutnya akan mengundang masing-masing penerima untuk mengambil buku tabungan dan kartu ATM tersebut. Setelah kedua dokumen fisik diterima, dana KJP Plus akan segera ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Langkah ini memastikan bantuan keuangan dapat segera digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan.

Jangkauan Program Sepanjang Tahun 2026

Secara keseluruhan, program KJP Plus sepanjang tahun 2026 menjangkau total 707.609 peserta didik di DKI Jakarta. Dari angka tersebut, 661.209 penerima merupakan hasil Gelombang I, 23.833 dari Gelombang II, dan 22.567 penerima baru dari Gelombang III. Angka ini mencerminkan upaya komprehensif Pemprov DKI Jakarta dalam menjangkau hampir seluruh peserta didik yang membutuhkan.

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Sedangkan untuk program KJMU, total jangkauan mencapai 19.049 mahasiswa. Angka ini terdiri atas 12.462 penerima lanjutan dan 6.587 penerima baru. Dengan demikian, mekanisme penyaluran bantuan yang bertahap diharapkan dapat meminimalisir kendala teknis dan memastikan dana pendidikan benar-benar sampai ke tangan sasaran yang tepat.