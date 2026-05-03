28 Remaja Diamankan Polisi di Maros, Terlibat Pesta Miras dan Perlawanan dengan Busur Panah

Polisi mengamankan 28 remaja di Maros, Sulawesi Selatan, karena terlibat pesta minuman keras dan melakukan perlawanan saat akan dibubarkan. Beberapa pelaku bahkan mengancam petugas dengan busur panah. Polisi menyita berbagai barang bukti termasuk senjata tajam dan belasan sepeda motor.

Polisi berhasil mengamankan 28 remaja di Kabupaten Maros , Sulawesi Selatan, dalam sebuah operasi gabungan yang digelar pada Sabtu malam, 2 Mei 2026. Penindakan ini dilakukan oleh tim gabungan dari Polsek Mandai dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Maros di dua lokasi berbeda, yaitu Kampung Bugis dan Jalan Mamminasata.

Awalnya, petugas sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi balap liar, gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun, patroli tersebut justru mengarah pada penemuan sekelompok remaja yang sedang pesta minuman keras. Ketika petugas mencoba membubarkan kerumunan, beberapa remaja justru melakukan perlawanan, menciptakan situasi yang memanas. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa pelaku bahkan mengeluarkan busur panah dan mengarahkannya kepada petugas yang berada di lokasi.

Untungnya, personel yang bertugas bersama warga sekitar berhasil mengamankan para remaja tersebut sebelum mereka sempat melepaskan anak panah. Barang bukti yang berhasil disita dari para remaja ini cukup beragam dan mengkhawatirkan. Polisi mengamankan busur panah beserta ketapel pelontarnya, senjata tajam jenis samurai, botol-botol minuman keras, dan belasan unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Maros, AKP Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa dari 28 remaja yang diamankan, sebagian besar masih di bawah umur.

Rinciannya, 23 remaja diamankan di Kampung Bugis, sementara 5 remaja lainnya diamankan di Jalan Mamminasata. Kelompok yang diamankan di Jalan Mamminasata diduga merupakan bagian dari kelompok bermotor yang membawa senjata tajam berupa busur panah. AKP Ridwan menegaskan bahwa penindakan ini merupakan upaya serius untuk memberantas aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat, khususnya aksi balap liar dan penggunaan senjata tajam oleh remaja. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Saat ini, seluruh remaja yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Maros. Polisi berupaya mendalami keterlibatan mereka dalam aksi kriminal lainnya, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan aksi kriminal jalanan atau kelompok geng motor yang seringkali melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. AKP Ridwan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap jaringan dan motif di balik tindakan para remaja tersebut. Ia berharap, dengan penindakan ini, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya aksi serupa di kemudian hari.

Selain itu, polisi juga akan melakukan pendekatan preventif dengan meningkatkan patroli di wilayah-wilayah rawan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja, tentang bahaya penyalahgunaan minuman keras dan penggunaan senjata tajam. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Maros. Penangkapan ini menjadi perhatian serius karena melibatkan banyak remaja dan penggunaan senjata yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain. Polisi berkomitmen untuk terus menindak tegas setiap tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh siapapun, tanpa terkecuali





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maros Remaja Pesta Miras Busur Panah Senjata Tajam Polisi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May DayPolda Metro Jaya telah memulangkan 101 orang yang sebelumnya diamankan karena diduga hendak memicu kericuhan dalam peringatan Hari Buruh Internasional

Read more »

Survei: 7 persen remaja Jepang diduga kecanduan media sosialTujuh persen anak muda Jepang berusia 10 hingga 19 tahun diduga sebagai "pengguna patologis" media sosial, menurut survei terbaru oleh Organisasi ...

Read more »

Polres Metro Tangerang Kota Selidiki Kasus Asusila Terhadap Remaja 17 TahunPolisi menyelidiki kasus dugaan tindakan asusila terhadap seorang remaja berusia 17 tahun di Tangerang. Korban diduga diajak minum minuman keras hingga mabuk dan kemudian menjadi korban tindakan tidak terpuji. Pelaku utama masih dalam pengejaran.

Read more »

28 Anggota Geng Moror Ditangkap di Maros, Sempat Ancam Polisi Pake Busur KetapelPolisi mengamankan 28 remaja yang diduga terlibat dalam kelompok geng motor di Kabupaten Maros.

Read more »

Thailand perrkuat langkah jadi tuan rumah Olimpiade Remaja 2030Thailand memperkuat langkah dalam perebutan status tuan rumah Olimpiade Remaja atau Youth Olympic Games (YOG) 2030 setelah menerima kunjungan tim evaluasi ...

Read more »

2 Begal yang Sikat Kurir JNE di Bandung Saat Neduh Hujan Ditangkap! 2 Lainnya Masih Buron Bawa Motor dan PaketPolisi berhasil menangkap dua pelaku begal terhadap kurir JNE di kawasan Astanaanyar, Kota Bandung. Sementara itu, dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi.

Read more »