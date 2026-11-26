Rencana reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1.084 hektare menghadapi penolakan keras dari 28 kelompok nelayan yang menuntut pencabutan izin proyek strategis nasional ini.

Sebanyak 28 kelompok nelayan telah secara tegas menolak rencana reklamasi di kawasan Surabaya Waterfront Land. Penolakan ini disampaikan langsung kepada delegasi pemerintah pusat yang sedang melakukan peninjauan di perairan pantai Kenjeran pada Kamis siang, tanggal 26 November 2026. Para nelayan menuntut agar pemerintah segera mencabut izin proyek strategis tersebut yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategi Nasional.

Detail Reklamasi dan Penolakan Nelayan

Proyek reklamasi yang menjadi sorotan ini mencakup luas kawasan seluas 1.084 hektare di perairan laut pantai Kenjeran. Keberatan yang diajukan oleh para nelayan berpusat pada kekhawatiran terhadap dampak lingkungan laut serta gangguan terhadap aktivitas mencari ikan mereka. Mereka merasa bahwa pengembangan kawasan pesisir ini mengancam sumber mata pencaharian yang telah lama mereka jalankan di laut tersebut. Pernyataan penolakan ini merupakan reaksi langsung terhadap kepastian hukum yang diberikan pada proyek tersebut.

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Kunjungan Tinjauan Delegasi Pemerintah

Delegasi pemerintah pusat meninjau kawasan pesisir Surabaya untuk mendengarkan masukan warga secara langsung. Setelah menerima keluh kesah dan keberatan dari para nelayan, rombongan pemerintah melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik yang rencananya akan menjadi lokasi reklamasi. Mereka juga melihat kondisi fisik kawasan pesisir secara nyata dengan menyusuri perairan menggunakan perahu motor. Perjalanan tinjauan ini dimulai dari kawasan tepi pantai Kenjeran, yang lokasinya tidak jauh dari Taman Suroboyo, untuk memeriksa titik-titik kritis yang menjadi bagian dari rencana proyek. Langkah ini menunjukkan upaya verifikasi lapangan sebelum keputusan final diambil.

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Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Warga

Ketegangan antara pembangun infrastruktur dan pelestarian mata pencaharian tradisional semakin jelas terlihat di lapangan. Para nelayan menilai bahwa perubahan ekosistem laut akibat reklamasi akan berdampak jangka panjang pada hasil tangkapan ikan. Mereka merasa hak-hak mereka sebagai masyarakat pesisir sering kali terabaikan dalam proses perencanaan proyek strategis nasional. Desakan untuk mencabut izin proyek ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang kelangsungan hidup ekonomi ratusan keluarga yang bergantung pada laut. Sikap tegas dari 28 kelompok nelayan ini menjadi tantangan serius bagi implementasi proyek berbiaya besar tersebut.