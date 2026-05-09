26 Siswa Lamai ke RSG dari 7 Sekolah di Cakung, Jakarta Timur, Setelah Mengkonsumsi MBG

Apa yang membuat dapur MBG bisa beroperasi tanpa memenuhi SOP (Standar Operasional Proses)? Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, murid mengalami gejala mual setelah mengkonsumsi makanan yang didistribusikan ini.

Sebanyak 26 anak-anak dari tujuh sekolah di daerah Cakung, Jakarta Timur dilarikan ke fasilitas pelayanan kesehatan setelah mengalami gejala keracunan akibat mengkonsumsi sajian makanan bergizi gratis ( MBG ).

Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati mengungkapkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2026, 188 dari 252 korban sudah mengakses layanan kesehatan. Meski begitu, Ani mengatakan sebagian dari mereka tidak meminta bantuan setelah meyakini gejala yang mereka alami hanyalah gejala ringan. Dugaan sementara penyebab keracunan berasal dari pangsit tahu, karena Dinas Kesehatan Jakarta telah membawa sisa sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil pengujian paling cepat diperoleh pada Selasa, 12 Mei 2026.

Sementara itu, Mengapa Dapur MBG Bisa Beroperasi Tanpa Memenuhi SOP? Berikut daftar sekolah terdampak keracunan MBG di Jakarta Timur: 1. RA Al Latifiyah2. SDN Cakung Timur 013.

SDN Ujung Menteng 024. SDN Ujung Menteng 035. MI Al Adawiyah6. MI Al Wathoniyah7. MTs Al Adawiya





