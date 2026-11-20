Sebanyak 25 sekolah di Jakarta Barat memamerkan hasil olahan sampah seperti eco enzim dan fesyen di SDN Kebon Jeruk 11 sebagai implementasi Ingub No. 5 Tahun 2026.

Dua puluh lima sekolah di wilayah Kerja Satuan Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat menggelar pameran karya inovatif berbasis daur ulang sampah. Acara ini berlangsung di SDN Kebon Jeruk 11 pada hari Jumat, 20 November 2026. Pameran ini menjadi wadah bagi siswa dari jenjang SD hingga SMK untuk mempresentasikan kreativitas mereka dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Mekanisme Daur Ulang dan Implementasi Peraturan Daerah

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, Muhammad Arif Rachman, menjelaskan bahwa pameran ini merupakan wujud nyata dari kepatuhan terhadap Ingub Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pengolahan dan pemilahan sampah pada sumbernya. Peraturan tersebut mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk tidak hanya memilah sampah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk yang berguna. Muhammad Arif Rachman menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membiasakan disiplin lingkungan sejak dini di kalangan generasi muda Jakarta Barat.

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Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pemilahan sampah oleh siswa di sekolah masing-masing. Sampah dikategorikan menjadi plastik, kertas, dan organik sebelum diolah lebih lanjut. Hasil olahan tersebut kemudian dipamerkan untuk menunjukkan potensi nilai guna dan nilai ekonomis yang dapat diciptakan dari limbah yang biasanya dibuang sia-sia. Proses ini melibatkan seluruh elemen pendidikan termasuk SLB dan PKBM untuk memastikan inklusivitas dalam pendidikan lingkungan.

Perspektif Dinas dan Duta Lingkungan Mengenai Kesiapan Sekolah

Anindya Mutiara Cinta, yang menjabat sebagai Duta Lingkungan DKI Jakarta, menilai bahwa pameran di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat sudah sejalan dengan semangat Ingub Nomor 5 Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya kesadaran generasi muda bahwa sampah bukanlah barang final, melainkan bahan baku yang memiliki nilai estetika dan ekonomi. Kehadiran Anindya Mutiara Cinta memberikan validasi terhadap upaya institusi pendidikan dalam mewujudkan pendidikan karakter berbasis lingkungan.

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Di sisi lain, Muhammad Arif Rachman memberikan data bahwa tingkat pemilahan sampah di wilayah kerjanya sudah mencapai angka 90 persen. Namun, ia mengakui bahwa tingkat pengolahan sampah masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi oleh semua sekolah. Sebagian besar institusi pendidikan masih fokus pada pembuatan komposting atau eco enzim dari sisa makanan organik dibandingkan dengan pengolahan limbah plastik secara menyeluruh. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran sudah tinggi, kapasitas teknis pengolahan masih perlu ditingkatkan secara bertahap.

Dampak Nyata bagi Siswa dan Rencana Pameran Skala Besar

Dampak langsung dari program ini terlihat dari penggunaan produk olahan sampah oleh sekolah itu sendiri. Banyak sekolah yang memanfaatkan eco enzim sebagai bahan pembersih atau pupuk cair untuk kebutuhan urban farming di lingkungan kampus. Pupuk kompos hasil olahan sampah organik juga dipakai secara internal untuk menyuburkan tanaman di area sekolah. Hal ini menciptakan siklus ekonomi sirkular mini di dalam lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien.

Kreativitas siswa sangat terlihat dalam peragaan busana yang memadukan bahan daur ulang dengan nilai estetika tinggi. Salah satu contoh menonjol adalah busana adat Jawa yang dibuat oleh siswa SLB Pengudi Luhur Kembangan. Busana tersebut menggunakan karung goni sebagai bahan dasar dengan motif hiasan dari tutup botol minuman dan kain perca. Guru pembimbing, Mitha, menyatakan bahwa proses pembuatan memerlukan waktu hampir satu minggu untuk merancang detail yang memadukan corak tradisional dengan material limbah.

Kedepan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana menyelenggarakan pameran berskala besar pada 18 Desember mendatang. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan seluruh produk hasil olahan sampah dari berbagai wilayah untuk diseleksi atau dikurasi. Produk-produk terbaik yang telah dikumpulkan melalui tahap seleksi ini akan mewakili Jakarta Barat dalam pameran besar tersebut. Tahap kurasi ini penting untuk memastikan standar kualitas karya yang ditampilkan di kancah yang lebih luas.