Pemerintah memastikan 242.482 guru PPPK paruh waktu tidak akan ditempatkan jauh dari rumah saat diangkat menjadi ASN pusat mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa penempatan 242.482 guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tidak akan menjauhkan mereka dari wilayah tempat tinggal masing-masing. Kepastian ini diumumkan untuk meredam kekhawatiran besar para pendidik yang selama ini khawatir akan potensi penugasan di luar daerah asal setelah status kepegawaian mereka beralih sepenuhnya menjadi aparatur sipil negara di bawah pengelolaan pemerintah pusat.

Mekanisme Penempatan Guru Sesuai Domisili

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pemetaan kebutuhan guru saat ini sedang dilakukan secara simultan bersama dinas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Usulan kebutuhan tenaga pendidik dari setiap daerah tersebut menjadi dasar utama dan acuan mutlak bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan penempatan guru yang baru saja diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

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Nunuk Suryani menegaskan bahwa instrumen pertama yang dipertimbangkan dalam proses penempatan bukanlah latar belakang pribadi atau koneksi seorang guru, melainkan lokasi sekolah yang paling membutuhkan tenaga pengajar di dekat tempat tinggal mereka. Kementerian meminta para guru untuk tenang dan bersiap melengkapi data administrasi yang ada agar proses penempatan dapat berjalan sesuai dengan prinsip kebutuhan daerah terdekat.

Status Kepegawaian dan Jaminan Gaji Pusat

Sebanyak 242.482 guru yang saat ini tercatat sebagai PPPK paruh waktu akan resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat di bawah naungan Kemendikdasmen mulai tanggal 1 Januari 2027 tanpa melalui proses tes ulang. Langkah strategis ini bertujuan untuk menarik kembali tata kelola guru dari otoritas pemerintah daerah menuju pengelolaan terpusat yang lebih profesional dan terstandarisasi nasional.

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Gaji para guru yang beralih status ini akan dibayarkan langsung oleh Kementerian Keuangan yang telah mengalokasikan dana tersebut dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2027. Dengan mekanisme anggaran baru ini, pemerintah daerah tidak lagi dibebani kewajiban untuk menganggarkan dana gaji guru dalam rencana pendapatan dan belanja daerah mereka masing-masing.

Sebagai landasan hukum untuk proses transfer kewenangan ini, pemerintah pusat tengah menyiapkan peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Meskipun secara administrasi dan finansial berada di bawah pusat, pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam mengusulkan kebutuhan guru serta melakukan pengawasan dan penilaian kinerja di lapangan.

Tujuan Sentralisasi dan Dukungan Pemangku Kepentingan

Salah satu tujuan utama pengalihan status ini adalah untuk menghindari praktik politisasi guru yang kerap terjadi di tingkat daerah selama ini. Nunuk Suryani menekankan bahwa upaya sentralisasi bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi lebih pada bagaimana menciptakan ekosistem guru yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan siap ditempatkan di manapun sesuai dengan kebutuhan strategis nasional.

Satriwan Salim sebagai Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru mendukung kebijakan ini karena pemerintah pusat memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dibandingkan pemerintah daerah yang ruang anggarannya semakin terbatas. Namun, ia juga menekankan perlunya mitigasi risiko dan dukungan memadai untuk memastikan guru ASN PPPK dapat menjadi tenaga nasional yang siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa hambatan.

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Kritik Ahli dan Jaminan Profesionalisme

Peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Yeremia Dwi Hendryanto mengingatkan bahwa sentralisasi tidak serta-merta menjamin hilangnya politisasi seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Ia menuntut agar aturan baru yang sedang digodok tersebut mampu memastikan tata kelola yang adil, distribusi guru yang merata, serta mekanisme yang menjamin kompetensi dan kesejahteraan guru yang layak.

Selain program pengalihan guru PPPK paruh waktu, Kemendikdasmen juga membuka lowongan calon pegawai negeri sipil guru sebanyak 1.460 formasi yang terdiri dari 1.154 guru dan 306 tenaga kependidikan pada akhir 2026. Seleksi ini terbuka bagi siapa saja tanpa adanya afirmasi umur, dan para calon akan ditempatkan di Sekolah Nasional Terintegrasi sesuai syarat yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.