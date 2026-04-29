22 Kilogram Sabu Disembunyikan di Tangki BBM Mobil Mewah, Polisi Gagalakan Penyelundupan Aceh-Tangerang

Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 22 kilogram sabu dari Aceh ke Tangerang. Narkoba disembunyikan di dalam tangki bahan bakar mobil mewah. Pelaku telah melakukan penyelundupan serupa sebanyak tiga kali.

MEDAN, KompasTV – Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 22 kilogram narkotika jenis sabu yang berasal dari Aceh dan hendak dikirim ke Tangerang .

Penyelundupan ini dilakukan dengan modus yang sangat cerdik dan tidak lazim, yaitu dengan menyembunyikan narkoba di dalam tangki bahan bakar mobil mewah. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima pihak kepolisian mengenai adanya upaya pengiriman narkoba dari Aceh menuju Tangerang menggunakan sebuah mobil mewah melalui jalur darat, dengan Kota Medan dijadikan sebagai titik transit sementara. Tim Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap kendaraan yang dicurigai.

Petugas hampir saja tertipu saat melakukan penggeledahan awal terhadap pelaku dan bagian interior mobil. Penggeledahan secara menyeluruh tidak menemukan adanya indikasi keberadaan narkoba. Namun, kecurigaan seorang petugas menjadi kunci utama dalam mengungkap modus operandi pelaku. Petugas tersebut memperhatikan adanya sejumlah tempelan yang tidak biasa pada bagian tangki bahan bakar mobil.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, petugas memutuskan untuk membongkar tangki bahan bakar mobil secara hati-hati. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan 22 bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas secara rapi dalam kemasan yang menyerupai kemasan kopi. Kemasan ini sengaja digunakan untuk mengelabui petugas dan menyamarkan bau narkoba. Pelaku, yang diketahui berinisial MU, merupakan seorang warga Aceh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan penyelundupan narkoba dari Aceh ke Tangerang dan Palembang sebanyak tiga kali dengan menggunakan modus yang sama. Keuntungan dari hasil penyelundupan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup mewah. Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap pengendali pelaku yang diduga berada di Provinsi Aceh. Identitas pengendali tersebut sudah diketahui dan tim Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Aceh untuk melakukan penangkapan.

Kasus ini menjadi bukti bahwa jaringan narkoba semakin pintar dan kreatif dalam melakukan penyelundupan. Pihak kepolisian akan terus meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan di jalur-jalur peredaran narkoba, terutama di wilayah perbatasan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal peredaran narkoba dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan informasi terkait peredaran narkoba. Upaya pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memerangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara dan menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Penangkapan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia.

