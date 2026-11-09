200 Ribu Orang Demo di Belanda Desak Hentikan Ekspor Senjata ke Israel

Lebih dari 200.000 demonstran turun ke jalan Amsterdam pada 8 November 2026 mendesak pemerintah Belanda menghentikan penjualan senjata ke Israel dan memperketat sanksi perdagangan terkait konflik Gaza.

Sebanyak 200.000 orang demonstran turun ke jalanan di Amsterdam, Belanda, pada Minggu tanggal 8 November 2026. Aksi massal ini menuntut pemerintah Belanda mengambil langkah tegas dengan memperketat sanksi perdagangan dan menghentikan seluruh penjualan senjata ke Israel. Mereka menilai tekanan diplomatik yang ada saat ini belum cukup untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza.

Aksi Redline Tolak Penjualan Senjata Israel

Aksi dengan nama 'Red Line' tersebut menghadirkan ribuan peserta yang mengenakan atribut berwarna merah sebagai simbol perlawanan. Amnesty International cabang Belanda, yang merupakan salah satu penyelenggara utama, memastikan jumlah peserta mencapai angka lebih dari 200.000 orang. Para demonstran berbaris melewati jalan-jalan utama Amsterdam yang telah ditutup untuk lalu lintas kendaraan, membawa serta tuntutan pembebasan Palestina.

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Tuntutan Tegas Terhadap Kebijakan Pemerintah Belanda

Massa protes menyatakan bahwa pemerintah Belanda saat ini dinilai belum mengambil langkah serius dalam menekan Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza. Mereka mendesak adanya embargo senjata total dan pembatasan ekonomi yang lebih ketat. Aksi ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi serupa yang sebelumnya digelar di Amsterdam pada Oktober tahun lalu dan di Den Haag pada bulan Juni. Kereta bawah tanah juga dipenuhi oleh ribuan orang yang hendak mengikuti acara penolakan ekspor senjata ini.

Konteks Konflik dan Data Korban Gaza

Perang Israel di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 74.000 warga Palestina, termasuk 21.000 anak-anak. Data korban jiwa ini menjadi salah satu alasan utama di balik kemarahan publik terhadap kebijakan internasional. Meskipun kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 10 Oktober 2025, laporan serangan dan pembunuhan oleh Israel masih dilaporkan berlangsung hampir setiap hari. Kondisi ini memicu kekhawatiran global akan kegagalan penahanan kekerasan di wilayah tersebut.

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Tensi Diplomatik dan Langkah Pemerintah Koalisi

Hubungan diplomatik antara Belanda dan Israel semakin memanas seiring dengan kebijakan pemerintahan koalisi minoritas yang berkuasa sejak Februari 2026. Pemerintah Belanda telah memberlakukan larangan impor produk dari permukiman Israel yang dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional. Langkah ini menimbulkan ketegangan diplomatik signifikan dengan Israel. Tahun lalu, Menteri Luar Negeri Belanda mengundurkan diri setelah gagal mendapatkan dukungan penuh untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap negara tersebut, menunjukkan betapa rumitnya isu ini di tingkat politik dalam negeri.

Pendekatan Diplomatik Perdana Menteri Rob Jetten

Perdana Menteri Belanda Rob Jetten membela langkah pemerintahannya dalam menghadapi kritik para demonstran. Pada konferensi pers yang diadakan pada hari Jumat, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meringankan situasi di Gaza melalui tekanan politik dan diplomasi yang lebih besar. Rob Jetten yang tahun lalu turut serta dalam aksi serupa tidak hadir pada demonstrasi Minggu ini, namun menegaskan komitmen untuk mendorong Israel mematuhi kesepakatan terkait Gaza melalui jalur internasional.