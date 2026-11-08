200.000 Demonstran Berunjuk Rasa Red Line di Amsterdam Tuntut Sanksi Israel

Lebih dari 200.000 orang berkumpul di Amsterdam pada 8 November 2026 dalam aksi Red Line untuk menuntut Belanda memutus hubungan militer dan ekonomi dengan Israel atas konflik Gaza.

Lebih dari 200.000 warga berkumpul di Museum Square, Amsterdam, pada Minggu, 8 November 2026, untuk berpartisipasi dalam demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai aksi " Red Line". unjuk rasa massal ini berlangsung untuk menyuarakan penolakan keras terhadap hubungan ekonomi dan militer antara Belanda dan Israel yang dianggap mendukung kekerasan di Jalur Gaza. Puluhan ribu demonstran yang mayoritas mengenakan pakaian berwarna merah ini mendesak pemerintah Kerajaan Belanda untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dan serius dalam menangani situasi kemanusiaan yang sedang krisis tersebut.

Mekanisme Tuntutan Sanksi Perdagangan dan Senjata

Para peserta aksi menuntut pemerintah Belanda untuk menjatuhkan sanksi perdagangan yang lebih ketat terhadap Israel sebagai bentuk tekanan diplomatik dan ekonomi. Salah satu poin utama yang ditekankan dalam tuntutan demonstran adalah penghentian seluruh penjualan senjata oleh Belanda kepada Israel guna mencegah eskalasi konflik militer yang lebih jauh. Selain itu, demonstran juga meminta pemerintah Belanda secara resmi menyatakan bahwa tindakan militer Israel di Gaza merupakan tindakan genosida sesuai dengan definisi hukum internasional yang berlaku.

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Langkah-langkah konkret ini diminta sebagai respons langsung terhadap serangan militer Israel yang telah berlangsung lama dan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa yang signifikan di wilayah Palestina. Para pengunjuk rasa percaya bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat dari negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda, siklus kekerasan dan penderitaan warga sipil tidak akan pernah berakhir.

Posisi Amnesty International dan Sikap Warga

Amnesty International cabang Belanda berperan sebagai salah satu penyelenggara utama aksi tersebut dan melalui unggahan media sosial resmi mereka, organisasi tersebut mengonfirmasi jumlah partisipan yang mencapai lebih dari 200.000 orang. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi publik yang sangat tinggi dan mencerminkan keresahan masyarakat Belanda terhadap kebijakan luar negeri negeri Kincir Angin terkait konflik Timur Tengah.

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Mike van Dongen, salah seorang demonstran yang ikut serta dalam aksi, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza tidak manusiawi dan menuntut pertanggungjawaban moral dari para pemimpin negara. Ia mengkritik keras sikap pemerintah Belanda yang dinilai belum mengambil tindakan berarti atau responsif terhadap desakan warga untuk menghentikan dukungan terhadap operasi militer Israel. Kritik serupa juga terdengar dari berbagai titik kerumunan, termasuk dari seorang pria yang berdiri di halte bus dan menggunakan pengeras suara untuk meneriakkan seruan "Bebaskan Palestina!".

Konteks Konflik dan Respons Israel

Israel secara tegas membantah tuduhan melakukan genosida dalam operasi militernya di Jalur Gaza, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan demi keamanan nasional. Operasi militer ini dilancarkan sebagai respons atas serangan besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok militan Hamas ke wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan ratusan warga sipil dan tentara Israel.

Konflik ini telah menciptakan polarisasi pendapat publik di seluruh Eropa, di mana Belanda menjadi salah satu sorotan utama karena jumlah demonstran yang sangat masif. Aksi "Red Line" ini menjadi salah satu momen paling signifikan dalam sejarah demonstrasi pro-Palestina di Belanda, menandai pergeseran sikap publik terhadap pendekatan diplomatik yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda.