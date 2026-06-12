20 Tempat Wisata Terbaik di Lembang, Jawa Barat

Lembang, sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, telah lama menjadi destinasi pelarian favorit bagi warga Bandung dan sekitarnya yang mendambakan udara sejuk, pemandangan hijau, dan suasana yang jauh dari kebisingan kota.

Lembang , sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat , telah lama menjadi destinasi pelarian favorit bagi warga Bandung dan sekitarnya yang mendambakan udara sejuk, pemandangan hijau, dan suasana yang jauh dari kebisingan kota.

Kawasan yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Tangkuban Perahu ini menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam pegunungan yang autentik dan beragam wahana wisata modern yang terus berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Jawa Barat. Lembang begitu istimewa karena keragaman pilihan wisatanya yang luar biasa, sehingga pengunjung bisa memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka.

Dari trekking di hutan pinus, mengunjungi taman bunga yang memanjakan mata, hingga menikmati kuliner khas Sunda di restoran bergaya saung di tepi danau, Lembang menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Artikel ini merangkum 20 tempat wisata terbaik di Lembang, dilengkapi dengan informasi alamat, jam buka, dan aktivitas menarik yang bisa dilakukan di masing-masing tempat, sehingga perjalanan ke Lembang semakin terencana dan berkesan.

Salah satu ikon wisata paling terkenal di kawasan Lembang adalah Farmhouse Susu Lembang, yang menghadirkan nuansa pedesaan Eropa khas Belanda dan Selandia Baru di tengah pegunungan Jawa Barat. Berlokasi di Jalan Raya Lembang No.108, Gudangkahuripan, tempat ini buka setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00 sampai 18.00, serta Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 19.00, memberikan waktu yang cukup luas bagi pengunjung untuk menjelajahi setiap sudut areanya yang penuh dengan bangunan bergaya Eropa, taman bunga, dan kandang hewan yang tertata apik.

Aktivitas yang bisa dilakukan di sini sangat beragam dan ramah keluarga, mulai dari memberi makan domba, kelinci, dan berbagai hewan peliharaan lainnya, menyewa kostum tradisional Eropa untuk sesi foto yang memukau, hingga menikmati segelas susu segar gratis yang sudah termasuk dalam harga tiket masuk. Spot-spot foto bergaya arsitektur Eropa tersebar di seluruh area, menjadikan Farmhouse sebagai salah satu tempat paling populer untuk konten media sosial di kalangan wisatawan muda maupun keluarga.

Selain Farmhouse Susu Lembang, ada beberapa tempat wisata lainnya yang patut dikunjungi, seperti Floating Market Lembang, Orchid Forest Cikole, dan The Great Asia Africa. Floating Market Lembang adalah destinasi wisata kuliner dan rekreasi yang memadukan konsep pasar apung tradisional dengan taman keluarga modern di atas danau buatan yang cantik di tengah suasana alam pegunungan yang menyegarkan.

Terletak di Jalan Grand Hotel No.33E, Lembang, tempat ini buka Senin hingga Jumat pukul 09.00-18.00, Sabtu hingga pukul 21.00, dan Minggu hingga pukul 19.00, sehingga menjadi salah satu tempat wisata di Lembang yang bisa dinikmati hingga malam hari di akhir pekan. Daya tarik utamanya adalah deretan perahu warna-warni yang berjejer di pinggir danau, di mana para pedagang menjual aneka kuliner khas Indonesia mulai dari sate, bakso, hingga minuman tradisional dengan harga yang cukup terjangkau.

Selain berwisata kuliner, pengunjung juga bisa menikmati wahana perahu bajak laut, naik kereta mini, bermain di rainbow slide, memberi makan ikan koi, dan menjelajahi area mini zoo yang cocok untuk anak-anak. Orchid Forest Cikole adalah surga tersembunyi di tengah hutan pinus Cikole yang menawarkan pengalaman berjalan-jalan santai di antara ribuan bunga anggrek dari berbagai spesies yang ditata secara artistik di sepanjang jalur setapak yang dikelilingi pohon pinus menjulang tinggi.

Berlokasi di kawasan Genteng, Cikole, Kecamatan Lembang, tempat ini buka Senin dan Jumat pukul 09.00-18.00, Selasa hingga Kamis pukul 10.00-18.00, serta Sabtu dan Minggu pukul 08.00-19.00 untuk melayani pengunjung lebih lama di akhir pekan. Selain menikmati keindahan anggrek dan hutan pinus, pengunjung bisa bersantai di Golden Pine Cafe yang menyajikan kopi hangat dan berbagai makanan dengan pemandangan hutan yang menenangkan, serta menjelajahi rumah anggrek (greenhouse) yang menyimpan koleksi anggrek eksotis dari berbagai penjuru Indonesia.

Tempat ini tergolong ramah untuk pengguna kursi roda di sebagian besar areanya, meski jalur menuju rumah anggrek sedikit berbatu, dan sangat cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau sebagai tempat me-time yang menyegarkan jiwa. The Great Asia Africa adalah taman wisata bertema budaya dan arsitektur dunia yang menghadirkan replika landmark ikonik dari berbagai negara di Asia dan Afrika dalam satu kawasan luas yang bisa dinikmati dalam satu kunjungan tanpa harus terbang jauh ke luar negeri.

Terletak di Jalan Raya Lembang-Bandung No.71, Gudangkahuripan, dan buka Senin hingga Jumat pukul 09.00-18.00 serta Sabtu-Minggu pukul 08.00-19.00, tempat ini bahkan terhubung langsung dengan Farmhouse Susu Lembang melalui jembatan penghubung sehingga pengunjung bisa mengunjungi keduanya dengan nyaman





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Lembang Wisata Kabupaten Bandung Barat Farmhouse Susu Lembang Floating Market Lembang Orchid Forest Cikole The Great Asia Africa

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