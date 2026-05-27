20 Tahun Gempa DIY: Pelajaran Mitigasi Bencana yang Terus Diwariskan

Peringatan 20 tahun gempa DIY-Jateng pada 27 Mei 2006 menjadi pengingat pentingnya mitigasi bencana. Simulasi gempa di SMAN 1 Kalasan, Sleman, yang dilintasi Sesar Opak, melatih kesiapsiagaan siswa. Deputi Kemenko PMK Lilik Kurniawan menekankan budaya sadar bencana.

Gempa besar yang melanda DI Yogyakarta pada 27 Mei 2006 mewariskan pelajaran berharga soal mitigasi bencana . Kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan pun menjadi hal mutlak yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Sirene tanda bahaya meraung-raung di SMA Negeri 1 Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (22/5/2026) siang. Para siswa pun serentak bergerak meringkuk di kolong meja masing-masing. Tak lama kemudian, aba-aba untuk meninggalkan ruang kelas terdengar. Satu per satu siswa mengikutinya dengan berlari tertib menuju pintu keluar sambil melindungi tengkuk dan kepala dengan tas atau tangan.

Mereka kemudian berkumpul di lapangan sekolah. Sekolah itu sedang menggelar simulasi gempa bumi yang diadakan oleh Injourney Destination Management bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Provinsi DIY. SMAN 1 Kalasan merupakan salah satu sekolah yang dilintasi Sesar Opak, sumber gempa 20 tahun lalu itu. Simulasi ini menjadi ajang untuk melatih respons para siswa ketika gempa terjadi.

Meskipun mereka belum lahir saat bencana dahsyat itu melanda, para siswa tampak mengikuti simulasi dengan serius. Nenek saya sering cerita soal kedahsyatan gempa waktu itu. Rumah kami sampai roboh, ujar Vina (17), siswa asal Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Siswa lainnya, Abizar (17), merasa pelatihan simulasi ini sangat bermanfaat baginya agar tak kikuk ketika gempa benar-benar terjadi.

Saya jadi tahu harus berbuat apa. Misalnya, tidak boleh berada di dekat kaca dan selalu melindungi kepala dan tengkuk, ucapnya. Setiap tahun siswa mengikuti simulasi seperti ini di sekolah dengan bimbingan para guru. SMAN 1 Kalasan pun sudah melengkapi diri dengan tanda-tanda jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi gempa.

Wakil Kepala SMAN 1 Kalasan Aris Widaryanti menjelaskan, upaya penyadaran kepada siswa tentang kesiapsiagaan bencana gempa kadang tidak mudah. Hal ini karena para siswa tidak mengalami sendiri saat bencana tersebut terjadi. Widaryanti pun mengatakan, akibat gempa 2006, sejumlah ruangan di SMAN 1 Kalasan rusak. Beruntung, saat gempa terjadi pada pukul 05.53 WIB, aktivitas persekolahan belum dimulai sehingga tak ada korban.

Pelatihan simulasi ini sekaligus untuk menyadarkan kepada murid-murid tentang potensi bencana itu. Setiap tahun kami gelar simulasi untuk menyegarkan memori mereka. Kami ingin semua siswa seperti siswa di Jepang dan Selandia Baru, yang sudah terbiasa dengan kesiapsiagaan bencana, ucapnya. Simulasi siang itu pun dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan.

Lilik mewakili Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam rangkaian peringatan 20 Tahun Gempa DIY-Jateng pada 22-23 Mei 2026. Kita tidak boleh melupakan peristiwa gempa tersebut. Memperingati gempa itu bukan agar kita bersedih, tapi kita harus membangkitkan memori kolektif tentang bencana agar kita selalu ingat langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, katanya. Saat memimpin Apel Peringatan 20 Tahun Gempa DIY-Jateng di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Sabtu (23/5/2026), Lilik kembali menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Bahkan, hal itu harus dijadikan budaya bersama yang diterapkan sehari-hari. Kita ingin membangun kesadaran bahwa memahami risiko bencana tak cukup hanya mengetahui ancamannya, tetapi juga menjadikan bagian dari perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, ucapnya. Gempa 20 tahun lalu itu pun harus dijadikan pembelajaran berharga agar semua pihak tidak lengah terhadap risiko bencana. Pemerintah juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk penanggulangan bencana, menyiapkan peralatan, serta menghadirkan sistem peringatan dini yang lebih cepat, akurat, dan adaptif.

Gempa pada 27 Mei 2006 tersebut berpusat di Kabupaten Bantul, DIY. Kekuatannya mencapai 5,9 skala Richter (SR) atau setara M 6,3. Gempa berdurasi 57 detik itu bersumber dari Sesar Opak, patahan bumi yang melintasi wilayah Bantul dan Sleman sepanjang sekitar 45 kilometer. Akibat bencana itu, lebih dari 5.700 orang meninggal dan puluhan ribu orang lainnya terluka.

Selain itu, lebih dari 200.000 bangunan rusak. Dampak juga dirasakan di sejumlah kabupaten di Jateng yang bertetangga dengan DIY, seperti Klaten, Magelang, dan Purworejo. Kerugian ditaksir lebih dari Rp 29 triliun saat itu. Menurut Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, setelah kejadian gempa 2006 itu, upaya mitigasi bencana di DIY dan Jateng sudah mengalami banyak kemajuan pesat.

Namun, upaya mitigasi bencana itu belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini karena mitigasi adalah proses yang dinamis seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur. Di satu sisi, Eko menuturkan, sudah ada beberapa hal yang baik dalam upaya mitigasi di DIY dan Jateng. Namun, tantangan terus muncul seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur baru.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan. Peringatan 20 tahun gempa ini menjadi momentum untuk merefleksikan capaian dan kekurangan dalam mitigasi bencana. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengingat peristiwa tragis itu, tetapi juga menjadikannya sebagai pendorong untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan demikian, risiko bencana dapat diminimalkan, dan jiwa serta harta benda dapat lebih terlindungi di masa depan.

Semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga keluarga, harus berperan aktif dalam membangun budaya sadar bencana. Simulasi seperti yang dilakukan di SMAN 1 Kalasan adalah salah satu langkah konkret yang perlu diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya. Hanya dengan persiapan yang matang dan kesadaran kolektif, kita dapat menghadapi ancaman gempa di masa mendatang dengan lebih siap dan tangguh





