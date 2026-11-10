19 Tokoh dianugerahi Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bersejarah. Acara ini berlangsung di Istana Negara pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2026.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa yang berasal dari berbagai generasi dan latar belakang profesi. Penetapan ini diresmikan dalam upacara khidmat yang diselenggarakan secara langsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 10 November 2026. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Prosesi penganugerahan ini menjadi momen penting dalam sejarah ketokohan Indonesia untuk mengakui kontribusi nyata para pendiri bangsa.

Para perwakilan ahli waris dari para tokoh yang dianugerahi menerima plakat dan piagam kehormatan langsung dari tangan Presiden Prabowo Subianto. Daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini mencakup sosok-sosok legendaris yang memiliki peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara. Di antara nama-nama tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso, pendiri Bank Negara Indonesia RM Margono Djojohadikusumo, serta sosok pemikir bangsa Franciscus Xaverius Seda yang juga dikenal sebagai pendiri Harian Umum Kompas.

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Proses Penetapan Gelar Pahlawan Nasional

Penetapan 19 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional ini telah melalui mekanisme negara yang ketat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa proses ini dimulai dari tahap pengusulan oleh masyarakat di daerah hingga mencapai tahap finalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Seluruh nama yang terpilih telah melalui investigasi mendalam untuk memastikan bahwa setiap kandidat benar-benar layak atas dasar perjuangan, dedikasi, dan darma baktinya kepada bangsa dan negara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menambahkan bahwa penetapan gelar ini bukanlah tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba atau sepihak. Prosesnya melibatkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang anggotanya mencakup para akademisi dan pemuka masyarakat. Tim ini bertugas melakukan penelitian dan pengkajian yang rigor untuk memastikan setiap penerima memiliki rekam jejak pengabdian nyata serta kontribusi besar yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

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Kontribusi Franciscus Xaverius Seda untuk Bangsa

Salah satu tokoh yang mendapatkan penghargaan tertinggi ini adalah Franciscus Xaverius Seda, seorang negarawan lintas zaman yang menorehkan jejak pengabdian sejak era kemerdekaan hingga era modern. Pria kelahiran Flores, Nusa Tenggara Timur, ini dikenang luas sebagai tokoh berintegritas tinggi yang mendedikasikan hidupnya demi kedaulatan ekonomi, pengembangan pendidikan, kebebasan pers, serta pemersatu nasional. Karir politiknya sangat gemilang, dimulai dari posisi Menteri Perkebunan dan Menteri Pertanian di era Presiden Soekarno, kemudian dilanjutkan sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Selain menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Frans Seda juga pernah dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Latar belakang akademisnya yang kuat sebagai sarjana ekonomi dari Katolieke Economische Hogeschool Tilburg Belanda memberikan dasar yang kokoh bagi kebijakannya. Dalam ranah politik partai, ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Katolik setelah sebelumnya menjadi Wakil Ketua Umum, menggantikan posisi IJ Kasimo dengan penuh tanggung jawab.

Peran Penting Tokoh Militer dan Diplomasi

Dalam periode perjuangan kemerdekaan, Frans Seda aktif memimpin berbagai organisasi dan laskar perjuangan. Ia menjadi anggota laskar Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) serta Batalyon Paraja Laskar Rakyat Sunda Kecil. Perannya krusial dalam mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, yang berfungsi sebagai wadah pemersatu dan penghubung aspirasi masyarakat Sunda Kecil dengan Markas Besar Biro Perjuangan Indonesia di Yogyakarta. Kelompok ini juga mengatur pergerakan penting di Flores dan Surabaya semasa revolusi fisik berlangsung.

Selain Franciscus Xaverius Seda, ada 18 tokoh lainnya yang juga menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini dengan profil yang beragam. Kelompok diplomatik diwakili oleh Ali Sastroamidjojo dan Mohamad Roem, dua tokoh kunci dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia. Bidang militer dihormati melalui pemberian gelar kepada mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) M Jusuf, mantan Menhankam/Pangab Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean, mantan KSAU Marsekal (Purn) R Suryadi Suryadarma, serta tokoh pertahanan Mayjen TNI (Purn) Soengkono dan Letkol Moch Sroedji.

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Dampak Sosialisasi Terhadap Generasi Muda

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh seperti pendiri BNI RM Margono Djojohadikusumo, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, serta ulama dan sastrawan ternama diharapkan dapat menginspirasi generasi muda. Nama-nama lain yang masuk dalam daftar ini meliputi KH Abbas Abdul Jamil, KH M Yusuf Hasyim, KH Wasyid, Kiai Modjo, Abdoel Moethalib Sangadji, dan sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana. Dua pemimpin kerajaan dari daerah, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dari Kesultanan Siak dan Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Kesultanan Paser, juga turut dianugerahi penghargaan ini atas peran mereka dalam integrasi wilayah.

Dengan adanya 19 nama baru dalam katalog Pahlawan Nasional, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan dari berbagai sektor. Proses verifikasi yang transparan dan melibatkan banyak pihak menjamin bahwa gelar ini tetap bermartabat. Upacara di Istana Negara ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat kolektif akan nilai-nilai perjuangan yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.