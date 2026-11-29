Polisi menindak tegas 172 pelaku kerusuhan di Mapolresta Malang Kota, Jawa Timur pada 29 November 2026. Massa merusak fasilitas dan melempar bom molotov.

Korban kerusuhan di depan Markas Kepolisian Resor Kota Malang Kota telah memicu tindakan represif oleh aparat keamanan di Jawa Timur. Sebanyak 172 orang telah ditangkap dan diamankan oleh polisi akibat peristiwa kericuhan yang terjadi pada Minggu dini hari, 29 November 2026. Tindakan ini diambil setelah massa melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum dan merusak properti publik.

Detail Penangkapan Pelaku Kerusuhan

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa penindakan dilakukan secara tegas dan terukur terhadap sekelompok massa yang terlibat. Rincian data menunjukkan bahwa 172 orang yang diamankan terdiri dari 101 laki-laki dewasa, enam puluh tiga anak-anak, dan delapan wanita. Angka ini mencerminkan skala partisipasi yang cukup besar dalam aksi pengrusakan tersebut.

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Polisi menilai bahwa aksi massa dapat mengancam keselamatan masyarakat dan para pengguna jalan di sekitar area Mapolresta Malang Kota. Kombinasi tindakan merusak fasilitas umum dan melempar bahan peledak sederhana menjadikan situasi ini sebagai ancaman serius yang memerlukan respons cepat dari aparat.

Modus Operasi dan Bahan Peledak Sederhana

Massa aksi diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara merusak fasilitas kepolisian dan fasilitas umum lainnya. Selain pengrusakan fisik, pelaku juga menggunakan pembatas jalan yang kemudian dibakar untuk menghalangi akses atau sebagai simbol perlawanan. Tindakan ini menunjukkan intensitas emosi dan niat jahat untuk menciptakan kekacauan publik.

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Para pelaku juga terlihat melempar bom molotov ke arah petugas dan fasilitas bangunan. Peledakan tersebut menambah tingkat bahaya dalam kerusuhan dan memicu kekhawatiran akan korban jiwa. Polda Jawa Timur merinci bahwa bahan peledak sederhana ini menjadi salah satu elemen kunci dalam provokasi massa.

Estimasi Jumlah Massa dan Tanggapan Aparat

Kombes Jules memperkirakan jumlah massa aksi yang mendatangi dan berkumpul di depan Mapolresta Malang Kota antara 200 hingga 300 orang. Angka estimasi ini menunjukkan bahwa kerumunan yang terlibat lebih besar dari jumlah yang最终 ditangkap. Aparat keamanan bekerja keras untuk mendistribusikan penahanan dan memulihkan keamanan di area sekitar markas polisi.

Personel dari Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota melakukan koordinasi ketat selama operasi penangkapan. Kehadiran gabungan kedua satuan ini memastikan bahwa tindakan dilakukan dengan profesionalisme tinggi sesuai protokol penanganan kerusuhan sipil. Hasilnya, 172 orang berhasil ditahan tanpa eskalasi lebih lanjut yang signifikan.

Dampak Sosial dan Keamanan Publik

Kerusuhan ini meninggalkan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap keamanan di Malang. Pengrusakan fasilitas kepolisian tidak hanya merugikan anggaran negara tetapi juga mengindikasikan potensi konflik sosial yang lebih dalam. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap provokasi yang dapat memicu kekacauan serupa di masa depan.

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Penegakan hukum yang tegas dari Kombes Jules Abraham Abast diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku. Proses hukum terhadap 172 tersangka, termasuk anak-anak dan wanita, akan mengikuti jalur administrasi dan pidana yang berlaku. Kasus ini menjadi contoh penting dalam penanganan kerusuhan massal di wilayah Jawa Timur.