17 Truk di Cakung Terjaring Operasi Emisi

Operasi gabungan pada Rabu (10/9) di kawasan industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, mencium 17 kendaraan berat, terutama truk pengangkut barang, yang tidak memenuhi baku mutu emisi.

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 17 kendaraan berat , terutama truk pengangkut barang, terjaring operasi emisi di kawasan industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, pada Rabu (10/9). Operasi gabungan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

Operasi ini merupakan bentuk penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, RM Tamo Sijabat mengatakan ada total 50 kendaraan yang diperiksa dan 17 gagal memenuhi baku mutu emisi. Mayoritas kendaraan yang tidak lulus adalah kendaraan barang, seperti truk kontainer, truk bak tertutup, hingga truk tangki, sesuai karakteristik kawasan industri ini, kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis (11/9). Pengemudi dan pemilik kendaraan yang gagal uji tersebut terancam sanksi pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Seluruh pengemudi dan pemilik kendaraan yang melanggar akan langsung menjalani proses hukum. Seluruh pelanggar akan menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 9 Oktober, kata Tamo. Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan 'heavy duty vehicles' adalah salah satu penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Emisi Kendaraan Berat Truk Polusi Udara Jakarta

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Cuaca Jabodetabek Besok 10 11 September 2025, BMKG: Waspadai Hujan Sedang di Sejumlah WilayahWilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat hingga Kota Tangerang

Baca lebih lajut »

Bea Cukai Jakarta dan Pomdam Jaya Gelar Operasi Macan Kemayoran 2025, Ini HasilnyaJPNN.com : Bea Cukai Jakarta bersinergi dengan Pomdam Jaya menggelar Operasi Macan Kemayoran 2025 yang berfokus pada pengawasan MMEA ilegal

Baca lebih lajut »

Pramono Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Kemacetan Jakarta, Kecuali TB SimatupangJPNN.com : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan layanan Transjabodetabek telah berhasil mengurai kemacetan di Jakarta.

Baca lebih lajut »

Soroti Kesenjangan Sosial, Jusuf Kalla: Orang Kaya dan Miskin Terbanyak Ada di JakartaJusuf Kalla sebut orang terkaya berada di Jakarta, dan orang miskin terbanyak juga ada di Jakarta

Baca lebih lajut »

Gandeng Bank Jakarta, Pemprov Jakarta Percepat Kredit Program 3 Juta RumahGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen penuh Pemprov DKI Jakarta dalam menyukseskan program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Baca lebih lajut »

17 truk yang gagal uji emisi terancam denda Rp50 JutaSebanyak 17 kendaraan berat, terutama truk pengangkut barang, terjaring dalam operasi uji emisi di kawasan industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung ...

Baca lebih lajut »