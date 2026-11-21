Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mengonfirmasi 16 dari 59 karyawan selamat. Proses validasi terhadap 43 pekerja yang belum dikonfirmasi masih berlangsung.

Sejumlah besar karyawan berhasil lolos dari bahaya kebakaran di industri manufaktur yang berlokasi di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mencatat bahwa sebanyak enam belas pekerja dinyatakan selamat dari tragedi yang terjadi pada Minggu pagi.

Detail Evakuasi dan Status Korban

Jhony E Wangga selaku Operator Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang menyampaikan bahwa tim gabungan masih berupaya keras melakukan validasi data korban secara menyeluruh. Berdasarkan laporan pembaruan yang dirilis pukul 01.25 WIB, tercatat total lima puluh sembilan karyawan yang berada di dalam gedung saat kebakaran terjadi, yang terdiri dari dua regu lengkap.

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Dari angka total tersebut, enam belas karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Tiga orang di antaranya telah menerima penanganan medis lebih lanjut di fasilitas rumah sakit atau klinik terdekat akibat cedera atau masalah kesehatan yang muncul selama proses evakuasi. Sementara itu, tiga belas orang lainnya telah diizinkan pulang ke rumah masing-masing setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan di lokasi kejadian.

Proses Verifikasi Data Masih Berjalan

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang menegaskan bahwa data masih dalam tahap finalisasi karena masih ada empat puluh tiga karyawan yang belum terkonfirmasi status keselamatannya. Para pekerja yang belum terdata tersebut sedang dalam proses validasi dan verifikasi ketat yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan pemilik bangunan sebagai upaya memastikan tidak ada lagi orang yang tertinggal.

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Perusahaan tersebut berkomitmen untuk terus melakukan pembaruan data secara berkala demi memberikan kepastian informasi yang akurat bagi keluarga korban maupun masyarakat luas. Proses verifikasi ini sangat krusial mengingat jumlah pekerja yang belum dapat diklarifikasi masih cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah yang sudah berhasil diselamatkan.

Penanganan Teknis dan Tantangan Lapangan

Tim gabungan di lapangan menghadapi berbagai tantangan teknis yang serius selama proses pemadaman berlangsung, utamanya terkait ketersediaan bahan bakar minyak untuk unit operasional kendaraan pemadam kebakaran dan pasokan air yang berkelanjutan. Penanganan situasi darurat ini dijalankan secara komprehensif oleh Tim Dua Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Kolaborasi Lintas Instansi dan Dukungan Medis

Kerjasama lintas sektor melibatkan puluhan unsur dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk memaksimalkan upaya penyelamatan. Unsur pemadam kebakaran yang dikerahkan mencakup tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, serta unit pemadam kebakaran dari sejumlah perusahaan lokal di sekitar lokasi kejadian.

Selain tenaga pemadam, penanganan darurat juga melibatkan Badan SAR Nasional Banten, Pemerintah Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Kepolisian Resor Serang, Kepolisian Resor Serang Kota, Babinsa, Polsek setempat, Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten, serta karyawan perusahaan. Dukungan fasilitas kesehatan disiagakan oleh sejumlah rumah sakit di sekitar Serang, Puskesmas Cikande, dan Pos Komando Kesehatan Kabupaten Serang.