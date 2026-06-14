15 Makanan Viral Paling Dicari: Donat 70 Rasa hingga Cheese Cake Ubi Cilembu

Berburu makanan viral yang trending di media sosial, mulai dari donat dengan 70 varian rasa, cheese cake ubi cilembu, bubur ayam Barito, bakso keju lumer, mie ayam Papi Gendut, hingga iga panggang Panglima. Semua hidangan ini memiliki cita rasa unik dan terjangkau yang membuatnya laris manis di kalangan foodies dan pencari kuliner baru.

Tren makanan viral di media sosial menarik perhatian banyak orang yang ingin mencoba hidangan baru dan unik. Salah satu yang paling populer adalah donat dengan 70 varian rasa, menawarkan pilihan yang beragam dari cemilan manis hingga rasa yang paling tidak biasaa.

Selain itu, cheese cake ubi cilembu juga menjadi sorotan karena kombinasi antara tekstur keju yang krimis dengan rasa manis alami dari ubi cilembu, menghasilkan cita rasa yang legit dan memikat. Kedua hidangan ini sering menjadi viral karena tampilannya yang menarik dan rasa yang memuaskan. Bubur ayam Barito, yang berlokasi di kawasan Ibu Kota Jakarta tepatnya Kebayoran Baru, menjadi favorit para pengunjung terutama di waktu sarapan.

Hidangan ini disajikan lengkap dengan telur mata sapi, potongan daging ayam rebus, cakwe, dan sate usus yang lezat. Kedangkalan bubur dengan topping melengkapi memberikan sensasi rasa yang kaya dan memuaskan. Selain itu, bakso keju lumer yang berada di sekitar area yang sama juga menjadi sorotan. Kuah kaldu yang gurih, bakso yang kenyal, dan lelehan keju yang melimpah membuat harga rata-rata terjangkau namun tetap memiliki cita rasa nendang.

Kedua tempat ini selalu ramai karena konsistensi rasa dan porsi yang besar. Mie ayam Papi Gendut menjadi viral karena rasanya yang diklaim mirip dengan bakmi GM namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Mie yang digunakan berukuran kecil dan pipih, dilengkapi dengan ayam jamur, pangsit rebus, pangsit goreng, serta sawi hijau yang segar. Sementara itu, Iga Panglima di Kebayoran Baru menawarkan iga bakar dengan daging yang super empuk dan bumbu barbeque yang menyerap hingga ke serat terdalam.

Harga yang terjangkau dan porsi yang besar membuat hidangan ini selalu diburu pengunjung. Selain makanan, tren fuide yang أصبح viral juga mencakup minuman dan camilan lainnya, tetapi yang disebutkan di atas merupakan yang paling populer dan dicari saat ini. Daftar pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026 ada di Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210





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