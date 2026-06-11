15 Destinasi Malam Bandung yang Wajib Dikunjungi

Liputan6.com hadirkan 15 destinasi malam yang layak masuk daftar kunjungan bagi siapa saja yang berencana berkunjung ke Bandung pada 2026. Salah satunya adalah Jalan Braga, kawasan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bagi siapa saja yang berencana berkunjung ke Bandung pada 2026, Liputan6.com hadirkan 15 destinasi malam yang layak masuk daftar kunjungan. Salah satunya adalah Jalan Braga , kawasan Sumur Bandung , Kota Bandung , Jawa Barat.

Lokasinya yang berada di jantung kota menjadikan kawasan ini mudah diakses oleh wisatawan yang menginap di hotel-hotel sekitar pusat kota. Tersedia area parkir di sepanjang jalan untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Kawasan ini merupakan salah satu ikon malam Bandung yang sudah dikenal sejak lama. Deretan bangunan bergaya kolonial yang berdiri di kanan-kiri jalan menjadi latar yang menarik saat malam tiba, ketika lampu-lampu artistik menerangi setiap sudut kawasan.

Suasana yang tercipta membuat pengunjung merasa seperti berada di kota tua Eropa di tengah Kota Bandung





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