149 Terisolasi di Kapal Pesiar, Nomor Kasus Meningkat - Virus Andes Yang Dapat Menular Manusia

Setelah Kapal pesiar MV Hondius melambat di lepas pantai Kota Praia, Ibu Kota Tanjung Verde Kepulauan Mermaidia, 149 penumpang beserta krunya masih berada di atas kapal. Mereka diminta untuk isolasi diri di dalam masing-masing kabin. Proces desinfeksi pun sedang dilaksanakan dengan lancar demi keselamatan penumpang.vid-1vttre.hide() Maklumat berkaitan virus Andes, strain hantavirus yang diduga menyebabkan wabah di kapal MV Hondius, dilaporkan. WHO meminta negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan sekitarnya untuk melacak penumpang yang turun dari kapal untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus, mengingat virus Andes ini dapat menular secara antarmanusia.

149 penumpang dan kru masih berada di atas kapal dan diisolasi di dalam kabin masing-masing sementara proses disinfeksi dilakukan. Tampak dalam foto, pemandangan udara sebuah kapal ambulans yang membawa awak yang mengenakan pakaian pelindung bahan berbahaya (hazmat suit) saat mereka mendekati pintu kemudi di sisi kanan kapal pesiar MV Hondius, ketika kapal tersebut berhenti di lepas pelabuhan Praia, ibu kota Tanjung Verde, pada Selasa 5 Mei 2026.

Berapa jumlah kasus dan kematian yang terkonfirmasi terkait wabah ini? WHO menyebut hingga 8 Mei 2026 terdapat lima kasus terkonfirmasi dengan tiga korban meninggal dunia yang terkait dengan kapal ekspedisi tersebut, dikutip dariDua belas negara yang diminta meningkatkan pemantauan adalah Inggris, Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Saint Kitts dan Nevis, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat.yang diduga tertular di kawasan Amerika Selatan.

Virus jenis ini dikenal sebagai salah satu varian hantavirus yang dalam kasus tertentu dapat menular antarmanusia, meski penularannya tergolong jarang. WHO menegaskan sebagian besar hantavirus umumnya menyebar melalui kontak dengan hewan pengerat atau paparan urine, air liur, dan kotoran tikus yang terinfeksi. Meski demikian, organisasi tersebut meminta otoritas kesehatan di negara-negara terkait untuk melacak penumpang yang turun dari kapal guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran lebih lanjut. Kapal MV Hondius merupakan kapal ekspedisi yang beroperasi di wilayah kutub dan Atlantik Selatan.

Otoritas kesehatan internasional kini memusatkan perhatian pada riwayat perjalanan penumpang serta kemungkinan kontak erat selama pelayaran berlangsung. WHO juga meminta negara-negara terkait meningkatkan pengawasan terhadap gejala yang berkaitan dengan infeksi hantavirus, termasuk demam tinggi, nyeri otot, gangguan pernapasan, dan komplikasi paru-paru yang dapat berkembang dengan cepat. Apa Itu Virus Andes? Singkatnya Strain Hantavirus Terkait Wabah di Kapal MV Hondious.

Untuk topik, info lebih lanjut silakan lihat keinginan.sg untuk Sigma dan info lebih lanjut silakan lihat keinginan.sg untuk Staten Island. Istrimu dan anak saya dapat menyimpan saya di rumah sakit selama 50% biaya dengan polis pertanggungjawaban pribadi aku





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Health Virus Andes Hantavirus Pasien Panenang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar MV Hondius: Evakuasi Darurat dan Pengalihan Rute ke SpanyolTiga penumpang meninggal dan sejumlah orang dievakuasi dari MV Hondius akibat infeksi hantavirus misterius, memicu pengalihan rute kapal menuju Kepulauan Canary karena keterbatasan medis di Tanjung Verde.

Read more »

Penularan Virus Hanta pada Penumpang Kapal Pesiar MV HondiusTiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan tewas akibat terinfeksi virus hanta, termasuk pasangan asal Belanda. Otoritas Afrika Selatan dan Eropa kini sedang melacak kontak penumpang yang turun di Pulau Saint Helena untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Read more »

Ahli: Virus Hanta di Kapal MV Hondius Tidak Berisiko Menjadi Pandemi Baru Seperti Wabah COVID-19Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

WHO Konfirmasi Wabah Hantavirus Varian Andes di Kapal MV Hondius, Meninggal Dunia Tiga PasienPemerintah Argentina melakukan investigasi dan pelacakan rute perjalanan penumpang di Amerika Selatan yang terinfeksi, dengan 146 penumpang dan awak dari 23 negara, termasuk 17 warga Amerika Serikat, masih berada di atas kapal dengan pengawasan ketat.

Read more »