147 Siswa dan 25 Guru SMAN 6 Bandar Lampung Keracunan Makanan

Ratusan siswa dan guru di SMAN 6 Bandar Lampung mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi (MBG). Pihak berwenang menghentikan operasional dapur SPPG dan melakukan investigasi terkait dugaan makanan kedaluwarsa dan buruknya sanitasi.

Sebanyak 147 siswa dan 25 guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 (SMAN 6) Bandar Lampung dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan setelah mengonsumsi menu makanan bergizi (MBG) yang disediakan.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan mendorong pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung, Achmad Hery Setiawan, menyatakan bahwa operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut telah dihentikan sementara sebagai langkah awal penanganan. Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa keracunan ini disebabkan oleh makanan yang telah melewati batas waktu kelayakan konsumsi, ditambah dengan kondisi sanitasi dapur yang sangat memprihatinkan.

Pengakuan dari pihak pengelola SPPG menunjukkan adanya praktik konsumsi makanan yang seharusnya sudah tidak layak, yang kemudian berdampak pada kesehatan siswa dan guru dengan gejala mulai dari ringan hingga sedang. KPPG saat ini mendesak pengelola SPPG untuk segera melengkapi sertifikasi yang diperlukan dan melakukan perbaikan mendesak terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang ada. Tim dari Korwil dan Korcam juga telah diterjunkan untuk melakukan inspeksi mendalam di lokasi dapur guna mengidentifikasi akar masalah dan memastikan tindakan perbaikan yang efektif.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 6 Bandar Lampung, Herman, mengonfirmasi bahwa jumlah korban keracunan adalah 147 siswa, membantah informasi sebelumnya yang menyebutkan angka 189. Meskipun jumlah korban cukup signifikan, pihak sekolah meyakinkan bahwa kondisi kesehatan para siswa dan guru tidak mengkhawatirkan dan tidak termasuk dalam kategori berat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, menjelaskan bahwa kasus keracunan ini hanya terjadi di SMAN 6 dan tidak menyebar ke sekolah lain.

Dari total 812 siswa yang menerima menu MBG, sekitar 26 persen atau 211 orang mengalami gejala serupa. Tim kesehatan telah melakukan inspeksi mendadak ke dapur SPPG yang berlokasi di wilayah Way Lunik, Kecamatan Panjang, pada Kamis (23/4). Hasil inspeksi tersebut mengungkap sejumlah pelanggaran serius terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.

Beberapa temuan utama termasuk kurangnya fasilitas cuci tangan yang memadai, seperti ketiadaan sabun dan alat pengering tangan, kondisi tempat sampah yang tidak higienis, serta belum adanya pemisahan yang jelas antara toilet pria dan wanita. Selain itu, pengelolaan limbah makanan masih dilakukan di area dapur, menciptakan potensi bau tidak sedap dan menarik perhatian lalat, yang semakin memperburuk kondisi sanitasi.

Lebih lanjut, inspeksi juga menunjukkan bahwa penggunaan alat penangkap lemak, pengeringan peralatan makan, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) sanitasi dan penyimpanan makanan masih jauh dari optimal. Penerapan SOP pengolahan pangan dan keselamatan kerja juga belum terlihat jelas saat tim inspeksi melakukan kunjungan. Pihak Dinas Kesehatan telah mengirimkan surat resmi kepada pengelola SPPG untuk segera melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan tersebut.

Situasi ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disajikan di sekolah-sekolah, serta perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan higiene dalam proses pengolahan makanan. Keracunan makanan di SMAN 6 Bandar Lampung menjadi pengingat bagi semua pihak untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh siswa dan guru aman dan sehat. Selain itu, kejadian ini juga memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan terhadap SPPG dan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan makanan di sekolah-sekolah di wilayah Lampung.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan, termasuk dengan meningkatkan pelatihan bagi pengelola SPPG dan memperketat standar sanitasi dan higiene di dapur-dapur sekolah





