145 Ribu ASN Dapat Pelatihan Digital dan AI dari BKN dan Microsoft Indonesia

Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Microsoft Indonesia untuk memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital kepada 145 ribu aparatur sipil negara (ASN). Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan ASN menghadapi era kecerdasan buatan (AI) dan transformasi birokrasi.

Sebanyak 145 ribu aparatur sipil negara ( ASN ) menjadi target Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital, hasil kolaborasi, dan kerja sama dengan Microsoft Indonesia .

Kepala BKN Prof. Zudan mengungkapkan transformasi birokrasi di era kecerdasan buatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons oleh seluruh ASN. PNS dan PPPK harus kuasai artificial intelligence (AI). Perkembangan AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental, terutama karena banyak pekerjaan administratif dan rutin yang kini dapat dilakukan secara otomatis oleh teknologi.

Investasi terbesar yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah membangun ASN yang siap menghadapi era AI, sehingga mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, inovatif, dan berbasis data. Prof. Zudan mengarahkan agar ASN masa depan memiliki karakter agile, digital, dan AI-ready. ASN dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi digital, tetapi juga memiliki pola pikir adaptif, kemauan belajar yang tinggi, serta kesiapan menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat.

Kompetensi masa depan ASN tidak lagi cukup bertumpu pada pemahaman regulasi dan administrasi, melainkan harus diperkuat dengan literasi data, literasi AI, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah kompleks, dan growth mindset agar mampu bersaing, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. ASN harus mampu bertransformasi dari pelaksana pekerjaan administratif menjadi aparatur yang memiliki kemampuan analitis, strategis, dan mampu menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan publik





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ASN BKN Microsoft Indonesia Pelatihan Digital AI Transformasi Birokrasi

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