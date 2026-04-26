13 Tersangka Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha, Polisi Tidak Menutup Kemungkinan Ada Tambahan

Polda DIY menetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan dan penelantaran puluhan balita di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Polisi terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Diduga 53 dari 103 anak menjadi korban kekerasan.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terus melakukan pendalaman intensif terhadap kasus dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap puluhan balita di fasilitas penitipan anak Little Aresha yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta .

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa polisi telah menetapkan sebanyak 13 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut mencakup jajaran pimpinan yayasan, kepala sekolah atau daycare, serta sebelas orang yang bertugas sebagai pengasuh anak-anak. Komisaris Besar Polisi Ihsan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda DIY, menyampaikan bahwa meskipun jumlah tersangka saat ini telah mencapai 13 orang, pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka di kemudian hari. Ihsan menekankan bahwa proses pemeriksaan terus dilakukan secara maraton dan komprehensif.

'Saat ini pemeriksaan masih berjalan dengan intensif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah, bergantung pada hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan di lapangan,' ujar Ihsan pada hari Minggu, 26 April 2026. Pengungkapan kasus yang mengejutkan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan penggerebekan mendadak pada hari Jumat, 24 April 2024. Saat penggerebekan tersebut, personel kepolisian menemukan bukti-bukti langsung terkait tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak.

Petugas juga menyaksikan secara langsung beberapa bentuk kekerasan yang terjadi di lokasi daycare. Ihsan menambahkan bahwa selain mengumpulkan informasi dari para tersangka, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi sebagai dasar utama dalam proses penyidikan.

'Proses penyelidikan ini awalnya dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, namun Polda DIY memberikan dukungan penuh dalam penanganan kasus ini,' jelasnya. Komisaris Polisi Riski Adrian, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Yogyakarta, mengungkapkan bahwa berdasarkan penyelidikan awal, diduga terdapat sebanyak 53 anak dari total 103 anak yang terdaftar di tempat penitipan anak tersebut menjadi korban kekerasan. Usia anak-anak korban kekerasan tersebut berada di bawah dua tahun.

'Bentuk kekerasan yang ditemukan oleh petugas di lapangan sangat memprihatinkan. Beberapa anak ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat,' ungkap Riski Adrian. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa para tersangka yang terlibat dalam kasus ini memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi. Kepala yayasan, misalnya, memiliki gelar magister (S2), sementara kepala sekolah memiliki gelar sarjana pendidikan.

Bahkan, struktur organisasi yayasan Little Aresha mencantumkan seorang individu dengan gelar doktor (S3) sebagai penasihat dan seorang sarjana hukum sebagai anggota dewan pembina. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana individu dengan pendidikan tinggi dapat terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang seharusnya mereka lindungi. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu kemarahan serta keprihatinan mendalam terhadap perlindungan anak di Indonesia. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku kekerasan.

Selain itu, Polda DIY juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan tempat penitipan anak untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Pemeriksaan terhadap para tersangka akan terus dilakukan untuk mengungkap motif dan modus operandi kekerasan yang dilakukan, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain yang belum terdata. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pendampingan psikologis dan pemulihan kepada para korban kekerasan.

Kasus Little Aresha ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan tindakan kekerasan terhadap anak sangat penting untuk mencegah terjadinya tragedi serupa. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat penitipan anak bagi buah hati mereka dan memastikan bahwa fasilitas tersebut memiliki izin yang lengkap dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Penanganan kasus ini menjadi prioritas utama Polda DIY dan Polresta Yogyakarta, dan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban serta memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan





