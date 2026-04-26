13 Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Dugaan Penganiayaan di Tempat Penitipan Anak Yogyakarta

Polisi menetapkan 13 orang tersangka terkait dugaan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak di sebuah tempat penitipan anak ilegal di Yogyakarta. Pemerintah kota juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Penggerebekan sebuah tempat penitipan anak di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah mengungkap dugaan tindak penganiayaan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap puluhan anak yang dititipkan di sana.

Kasus ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian dan pemerintah kota Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Eva Guna Pandia, mengumumkan bahwa setelah melakukan gelar perkara pada Sabtu, 25 April 2026, pihak kepolisian telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Para tersangka ini seluruhnya berasal dari yayasan yang mengelola tempat penitipan anak tersebut, terdiri dari seorang kepala yayasan, seorang kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh. Meskipun demikian, motif di balik dugaan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dan penggerebekan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada Jumat, 24 April 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengungkapkan bahwa tempat penitipan anak tersebut beroperasi secara ilegal, tanpa memiliki izin yang diperlukan. Pihaknya telah melakukan pengecekan dan menemukan bahwa baik tempat penitipan anak maupun Taman Kanak-kanak (TK) yang berada di bawah naungan yayasan yang sama, tidak memiliki izin operasional.

Setelah adanya dugaan kasus penganiayaan, aktivitas di kedua bangunan tersebut, baik yang berada di sisi utara maupun selatan, telah dihentikan total. Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat untuk menindaklanjuti kasus ini dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Sebagai respons terhadap kejadian ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menginstruksikan Satgas Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) di 45 kelurahan untuk melakukan penyisiran dan pendataan ulang terhadap seluruh lembaga pendidikan non-formal dan tempat penitipan anak di wilayah masing-masing.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lembaga pendidikan dan penitipan anak beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki izin yang sah. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT PPA akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi orang tua dan anak-anak yang menjadi korban. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu memulihkan trauma dan memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi para korban.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menegaskan bahwa yayasan yang mengelola tempat penitipan anak ilegal tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat penting akan pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan pada anak





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Syekh Ahmad Al Misry Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pelecehan SeksualJPNN.com : Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) menetapkan Ustaz SAM (Syekh Ahmad Al

Read more »

Syekh Ahmad Al Misry Ditetapkan Tersangka Kasus Pelecehan SeksualDirektorat PPA dan PPO Polri menetapkan Syekh Ahmad Al Misry sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap lima santri laki-laki. Pelapor utama, Habib Mahdi, mengklaim Ahmad telah ditahan di Mesir, namun informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Ahmad melalui kuasa hukumnya menyatakan siap kooperatif dan membuktikan diri tidak bersalah.

Read more »

Pengemudi Hyundai Ditetapkan Tersangka Kecelakaan di Manado yang Merenggut Nyawa BayiPengemudi Hyundai dengan inisial AEIM ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Manado yang menyebabkan seorang bayi berusia 5 bulan meninggal dunia. Kecelakaan terjadi akibat pengendara Hyundai mendahului kendaraan lain dengan tidak hati-hati.

Read more »

30 Orang Diamankan dalam Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta, Pengelola, Pengasuh, hingga SatpamBerita 30 Orang Diamankan dalam Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta, Pengelola, Pengasuh, hingga Satpam terbaru hari ini 2026-04-26 07:04:00 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Polisi Tetapkan 13 Tersangka Kasus Daycare Yogyakarta Usai Gelar PerkaraPetugas kepolisian dari Polresta Yogyakarta menggerebek sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Read more »

Polisi Tetapkan 13 Tersangka Kasus Kekerasan hingga Penelantaran Anak di Daycare Little Aresha YogyakartaBerita Polisi Tetapkan 13 Tersangka Kasus Kekerasan hingga Penelantaran Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta terbaru hari ini 2026-04-26 09:58:41 dari sumber yang terpercaya

Read more »