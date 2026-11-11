13 Anggota DPR Golkar Usulkan Pemberhentian Gibran Melalui Hak Menyatakan Pendapat

Fraksi Golkar mengajukan usulan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tiga belas anggota DPR RI menandatangani hak menyatakan pendapat berdasarkan putusan MK dan MA terkait legitimasi jabatan.

Sebanyak tiga belas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Golkar telah secara resmi mengajukan permohonan Hak Menyatakan Pendapat yang bertujuan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah strategis ini dilakukan dalam rangka mengawal penegakan konstitusi dan merespons dinamika hukum yang berkembang akhir-akhir ini.

Pengajuan surat resmi tersebut disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia, selaku wakil legislatif dari fraksi tersebut, kepada Pimpinan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 11 November 2026. Penyerahan dokumen ini merupakan wujud nyata dari mekanisme demokratis yang memungkinkan parlemen untuk melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan.

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Dasar Hukum Putusan Mahkamah

Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa landasan utama pengusulan pemberhentian ini bersumber dari adanya putusan final dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dinilai linear mengenai legitimasi posisi Wakil Presiden. Menurut penjelasan Doli, kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut telah mengeluarkan yurisprudensi yang menjadi acuan bagi para legislator dalam menilai status hukum jabatan wakil kepala negara saat ini.

Doli menjelaskan bahwa alasan kuat untuk menyatakan pendapat ini adalah karena ia mewakili sejumlah anggota dewan yang melihat adanya dinamika terkini. Dinamika tersebut mencakup serangkaian putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Oleh sebab itu, beberapa anggota merasa perlu untuk mengambil langkah formal sesuai aturan main yang berlaku.

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Proses Penandatanganan Permohonan

Awalnya, sebanyak sebelas legislator dari Fraksi Golkar telah menandatangani surat permohonan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, proses pengumpulan tanda tangan tidak berhenti di angka tersebut karena dua anggota lainnya menyusul untuk membubuhkan nama mereka sebagai pendukung. Total akhirnya ada tiga belas anggota yang menyatukan suara dalam inisiatif penting ini.

Doli menambahkan bahwa langkah penandatanganan ini bukan tindakan sembarangan melainkan bagian dari prosedur ketatanegaraan yang ketat. Para anggota dewan yang menandatangani dokumen tersebut bertindak atas dasar tanggung jawab konstitusional mereka terhadap rakyat dan negara. Mereka ingin memastikan bahwa setiap aspek hukum dalam jabatan wakil presiden dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Mekanisme Pasal 7A Undang Dasar

Berdasarkan penjelasan Ahmad Doli Kurnia, permohonan ini ditujukan agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Saudara Wakil Presiden guna melanjutkan proses yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 7A dan 7B. Pasal-pasal tersebut mengatur mekanisme pengawasan dan pemakzulan terhadap pejabat tinggi negara jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau penyelewengan wewenang.

Langkah ini akan membawa pembahasan ke tingkat panitia kerja khusus atau komisi terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Seluruh proses selanjutnya akan mengikuti tata tertib parlemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepastian hukum. Hasil akhir dari mekanisme ini akan menentukan nasib politik Gibran Rakabuming Raka di kursi eksekutif selama sisa masa jabatannya.