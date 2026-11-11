120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

Tujuh fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan rapat paripurna dijadwalkan pada 12 November 2026.

Sejak Rabu 11 November 2026, sembilan fraksi di DPR RI telah mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disahkan oleh pimpinan DPR RI bersumber pada 120 anggota duduk di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Proses Pengajuan HMP dan Persyaratan Administrasi

120 anggota DPR, berasal dari delapan fraksi berbeda, menandatangani berkas HMP secara kolektif. Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR, menegaskan bahwa semua syarat administrasi telah dipenuhi. HMP ini kemudian akan masuk ke persiapan rapat paripurna terdekat, yang dijadwalkan pada Kamis 12 November 2026.

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Peran Pimpinan DPR dan Rapat Pimpinan (Rapim)

Menindaklanjuti usulan, pimpin DPR akan memaparkan berkas kepada rapat pimpinan. Saan fasilitas bahwa pengkajian awal akan dilalui rapat pimpinan (Rapim) serta rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke forum paripurna. Ia menjelaskan bahwa keputusan akhir akan diambil di rapat paripurna jam 10 pagi.

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Reaksi Pemerintah dan Penilaian Resiko Politik

Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka statusnya terdampak. Presiden Prabowo Subianto, beserta wakil presiden yang dituduh, belum menyatakan tindakan defensif. Namun, pejabat parlemen menegaskan prosedur hukum akan dijalankan secara terpadu, mengingat implikasi bagi stabilitas pemerintahan. Berbagai spekulasi menyebutkan bahwa jika pemakzulan diteruskan, pertanggungjawaban politis bagi Gibran akan meningkat secara signifikan.

Tindak Lanjut dan Jadwal Selanjutnya

Setelah rapat paripurna, HMP akan diputuskan apakah akan diadopsi sebagai keputusasaan. Dewan anggota DPR menegaskan bahwa keputusan dapat mempengaruhi agenda legislatif satu sisa tahun. Kedepan, para anggota akan menunggu keputusan rapat paripurna untuk menentukan langkah strategis mereka. Sebagai catatan, rapat pimpinan akan berlangsung pagi hari Kamis 12 November, di mana semua proses struktural berikutnya akan diartikulasikan.