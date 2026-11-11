120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Ijazah Wakil Presiden

Sebanyak 120 anggota DPR dari tujuh fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat, langkah yang dapat memicu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini akan dibahas di paripurna Kamis (12/11/2026).

Saatnya 12 November 2026, 120 anggota DPR dari tujuh fraksi akan membahas usulan hak menyatakan pendapat terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini diarahkan untuk menilai dugaan pelanggaran hukum presiden dan/atau wakil presiden, sekaligus membuka jalur pemakzulan jika pengecualian terungkap.

Dasar Hukum dan Mekanisme Usulan

Usulan pengunaan hak menyatakan pendapat diatur oleh Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada sesi besar paripurna, DPR dapat mengajukan hak tersebut bila disetujui minimal 25 anggota DPR.

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Menurut Pasal 210 ayat (1) dan (2) UU MD-3 serta Pasal 191 ayat (1) dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, pengusulan harus dilampirkan dokumen materi dan alasan lengkap, diikuti laporan hasil interpelasi atau angket. Pengusul juga harus menyertakan bukti sah atas turing pelanggaran syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Partisipasi Multi‑Fraksi dan Alasan Demokratis

Parlamentarisme melibatkan seluruh fraksi: PDI‑P (14 pengusul), Golkar (11), Nasdem (19), PKB (18), PKS (28), PN, Demokrat (18), serta Gerindra (1). Meskipun Gerindra hanya satu pengusul, anggota tersebut mengemukakan alasan ingin bertanya setelah fraksi lain, menyoroti pentingnya mendengar semua pandangan sebelum memutuskan.

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Paripurna diadakan di ruang Komisi VIII Kompleks Parlemen, dengan co‑mimpin Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Setelah pembukaan, anggota satu per satu mempresentasikan pendapat, dimulai dengan PDI‑P, diikuti oleh Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan terakhir Gerindra.

Tindak Lanjut dan Dampak Politik

Setelah pernyataan, para anggota DPR dapat memilih untuk memproses usulan selanjutnya. Jika mayoritas setuju, hak menyatakan pendapat akan dilaksanakan, yang dapat membuka proses pemakzulan oleh DPR atau memicu persidangan kepolisian. Keputusan akhir akan memengaruhi citra Pemerintah, stabilitas politik, dan popularitas partai.

Peristiwa ini menegaskan peran DPR sebagai pengawas lembaga eksekutif dan menandai langkah penting dalam mekanisme demokrasi Indonesia, dimana hak konstitusional dapat digunakan untuk mengevaluasi peran kepala negara secara formal dan terstruktur.